Без віз у 143 країни. Український паспорт піднявся на 4 пункти в міжнародному рейтингу

Дослідження аналізує доступність подорожей для громадян 199 країн світу
Український паспорт виріс у міжнародному рейтингу паспортів світу відразу на 4 позиції в цьому році. Він посів 34 сходинку за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без отримання попередньої візи.
Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
Експерти Henley Passport Index аналізують доступність подорожей для громадян 199 країн світу. У 2022 році український паспорт піднявся в рейтингу на 34 місце. Це говорить про те, що власники українського паспорта можуть без особливих складнощів відвідувати 143 країни світу.
Лідерами в 2022 році стали:
Поруч з Україною на сусідних позиціях рейтингу опинилися Домінікана, Гренада, Макао (33 місце) та Парагвай (35 місце).
Зазначається, що за останні 10 років кількість безвізових країн для громадян України зросла з 64 до 136. Така динаміка стала можлива після введення "безвізу" в країни Шенгенської зони.
Henley Passport Index - це авторитетний рейтинг всіх паспортів світу відповідно до кількості пунктів призначення, в які їх власники можуть потрапити без попередньої візи. Враховуються також країни, де можна отримати електронну візу або візу по прибуттю в аеропорту.
Індекс заснований на ексклюзивних даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) — найбільшій і найточнішій базі даних про подорожі , й доповнений дослідницькою групою Henley&Partners.
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