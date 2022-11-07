Уезжают и возвращаются обратно. Главные ошибки украинцев при переезде в Канаду

Канада во время войны в Украине принимает беженцев по программе CUAET – украинцам предоставляют право жить и работать в стране, пока дома снова не станет безопасно. Однако в последнее время участились случаи, когда люди едут в Канаду по программе для беженцев, разочаровываются и возвращаются обратно, рассказывает специалист по оформлению виз и туров Марина Казакова.

По просьбе TRAVEL РБК-Украина она перечисляет обязательные пункты, которые нужно выполнить до переезда в Канаду, чтобы не испытывать множество трудностей по прибытию в страну.

Непростой процесс. В чем особенности переезда в Канаду

Переезд в Канаду – непростая задача, и у многих желающих пойти на этот шаг – не совсем правильные представления о том, как это происходит. По словам Марины Казаковой, в СМИ распространяется информация о том, что Канада раздает визы бесплатно: якобы можно просто подать заявку и ехать чуть ли не сразу.

Во-первых, многие люди тратят немало денег на проезд, чтобы попасть в консульский центр во Львове, создавая большие очереди, ждут визу месяцами, но в итоге многие решают не ехать. Во-вторых, с самим переездом в Канаду все не все так просто, даже если вы едете по программе для беженцев, а не по стандартной канадской визе.

К примеру, для украинцев в Канаде предусмотрена только одноразовая выплата – 3 тысячи канадских долларов на взрослого и 1500 – на ребенка. Между тем, затраты в стране довольно высокие. Плюс – множество нюансов с документами, квалификацией, детским садом и школой, поиском жилья.

"У многих в контексте Канады – словно "розовые очки". Когда они сталкиваются с реальностью – она их "ломает". Такое бывает у тех, кто не готовился к переезду так, как необходимо. Мне очень стыдно, что есть такие люди, но некоторые едут в Канаду, берут там помощь и возвращаются обратно. Однако вся детальная информация о датах въезда и выдаче финпомощи хранится в миграционной службе Канады. И когда у этих украинцев закончится виза, то скорее всего они будут в "черном списке", и возможно, что им откажут в визе. И еще лет 10 они туда не попадут", – говорит Марина Казакова.

Специалист описывает два возможных варианта переезда в Канаду:

Переехать, имея финансовую подушку на полгода – именно столько времени занимает получение права работать по специальности (парикмахером, врачом, менеджером). При себе нужно иметь минимум 10 тысяч долларов. На месте, а лучше – до переезда – выучить английский на бытовом уровне, далее – найти там работу по своей профессии. Так вы не ощутите дискомфорта. Планировать поездку и ехать без сбережений. Понимая, что будет крайне сложно. Но имея четкий алгоритм того, что делать.

Фото: С переездом в Канаду все не все так просто, даже если вы едете по программе для беженцев, а не по стандартной канадской визе (unsplash.com)

Чек-лист. Что нужно сделать, чтобы не разочароваться в Канаде

До переезда в Канаду нужно предпринять определенные шаги, обращает внимание Марина Казакова. По нашей просьбе она перечисляет эти пункты.

Получите в Украине справку о вашем стаже вождения. Во-первых, в Канаде без автомобиля из-за долгих расстояний не обойтись. Во-вторых, украинское водительское удостоверение в Канаде подлежит замене.

"Если у вас нет этой справки, переведенной на английский язык, страховка уже на месте обойдется вам дороже. Ведь вы будете считаться водителем-новичком без стажа вождения", – поясняет Марина Казакова.

Чтобы получить водительские права в Канаде, нужно сдать целых три экзамена. В первую очередь – письменный (компьютерный) тест на знание правил. Затем – вождение с инструктором. И приблизительно через год после получения первых прав – снова водительский тест на "полные права".

В чем отличия разных типов водительских прав в Канаде

После письменного теста вы получите права типа G1 — они дадут возможность начать учиться водить с инструктором. В целом в Канаде такие права являются основным удостоверением личности. И, так как для большинства серьезных дел (открытие счета в банке, взятие кредита, подписание договора ренты и так далее) у вас попросят два или даже три подтверждающих личность документа, то вместе с паспортом и страховкой эти права вам очень пригодятся.

Затем, отзанимавшись в школе и с инструктором либо подтвердив свой водительский стаж, вы записываетесь на дорожный тест, который проводится с экзаменатором. Успешно сдав его, получаете права категории G2. И, наконец, через год после сдачи этого теста вы сдаете дорожный тест еще раз, после чего получаете права категории полный G.

"У них есть несколько отличий (подробнее их вы изучите, пока будете готовиться к письменному тесту), но чаще всего водители упоминают возможность для водителей категории полный G пригубить пивка перед тем, как садиться за руль! Да-да, в Канаде это разрешено, но в очень-очень ограниченных количествах", – рассказывает специалист.

Получите справку о стаже работы в Украине. Действительно, стаж учитывается не везде. В некоторых профессиях (к примеру, врачи, парикмахеры или турагенты) в Канаде нужно повторно пройти обучение и получить лицензию на свои услуги. Однако рабочий стаж, полученный в Украине, имеет значение.

Действительно, стаж учитывается не везде. В некоторых профессиях (к примеру, врачи, парикмахеры или турагенты) в Канаде нужно повторно пройти обучение и получить лицензию на свои услуги. Однако рабочий стаж, полученный в Украине, имеет значение. Возьмите у вашего семейного врача справки о всех ваших вакцинациях. Это нужно сделать, особенно если вы едете в Канаду с маленькими детками или детьми школьного возраста: при поступлении в садик или школу есть определенные требования, в том числе – по вакцинации.

"Нередко могут потребовать пройти ту вакцинацию, которую в Украине вы уже делали. Зачем проходить ту же вакцинацию второй раз? Предоставьте в местные органы или учебное учреждение те справки, которые у вас есть", – отмечает специалист.

Получите канадский идентификационный код – SIN (Social Insurance Number). Его можно оформить онлайн на сайте Service Canada .

Идентификационный код в Канаде крайне необходим: без него вы не сможете открыть банковский счет. А только после открытия счета в банке вы сможете получить федеральную выплату. В Канаде есть банки, которые открывают счета без идентификационного кода. Но это будут исключительно депозитные счета, и там тоже есть определенные условия. Также идентификационный номер будет нужен, когда вы будете искать жилье: для оформления договора у вас попросят счет и Social Insurance Number.

"Мои клиенты столкнулись с тем, что свободная запись на его получение может быть через целых три месяца. Поэтому есть еще один способ: уже после приезда просто прийти в офисы Service Canada физически и на месте стать в живую очередь. Да, придется постоять долго, но в таком случае вы точно получите код раньше, чем ждали бы очереди на сайте", – поясняет специалист.

Подайте заявку на получение медицинского страхования , чтобы иметь возможность получать бесплатную медпомощь. Оформить страховку можно на сайте в определенном штате Канады.

, чтобы иметь возможность получать бесплатную медпомощь. Оформить страховку можно в определенном штате Канады. Начните искать жилье еще до переезда, ведь это может занять длительное время.

В Канаде процесс аренды жилья отличается от того, как это проходит в Украине. Один из "плюсов" в том, что когда мы нанимаем риелтора в Украине, то за его услуги платит клиент. В Канаде, наоборот, за риелтора платит арендодатель. Поэтому можно смело нанимать риелторов, которые помогут с поиском.

Фото: В Канаде – немало предложений по жилью в так называемых rental houses. Его можно арендовать без посредников напрямую (rentals.ca)

Интересно, что в Канаде есть здания по типу доходных домов которые строили в 19 веке в больших украинских городах, чтобы сдавать в аренду. В Канаде они называются rental houses. Это фактически целые дома под сдачу. И если вы не хотите иметь дело с риелторами, можно также искать такие предложения. Найти можно в профильных группах в Фейсбуке.

"Здесь все достаточно просто: вы находите rental house в той провинции, где вам нужно. Напрямую связываетесь по месенджеру с менеджером и сразу бронируете желаемый вариант", – отмечает Марина Казакова.

В некоторых провинциях до сих пор есть программа для беженцев, по которой вы по прилету можете жить первые две недели в отеле бесплатно. Но наличие этих мест нужно заранее узнавать в местных волонтерских центрах до прибытия в страну. Ведь не факт, что вы приедете в популярный мегаполис Оттаву, и там для вас будут свободные места.

"Я называю пункты по подготовке к переезду именно в такой последовательности, потому что есть определенная цепочка: пока у вас не будет жилья, вы не сможете устроить ребенка в садик или в школу. А жилье не всегда просто получить, не имея Social Insurance Number, и так далее", – обращает внимание специалист.

При выборе жилья присмотритесь к "непопулярным" провинциям. Крайне важно еще до приезда в Канаду подумать и решить, где именно вы хотите жить. Марина Казакова настоятельно советует не выбирать самые известные и востребованные провинции (штаты) вроде Квебека или столицы Оттавы в провинции Онтарио. Вместо этого стоит присмотреться к атлантическим провинциям – например, Манитобе, Британской Колумбии.

"Да, погода там ужасная. Но в таких штатах – большое количество программ помощи, и вам будет легче значительно легче на месте", – поясняет она.

Что нужно сделать, уже переехав в Канаду

"Активируйте" право на работу. По визе CUAET украинцы имеют право работать в Канаде, если при заполнении анкеты указали (поставили галочку возле определенного пункта), что им нужно разрешение на работу.

Не все знают, что разрешение на работу в Канаде нужно активировать. Это нужно сделать по прилету в аэропорт – самый первый пункт, в который вы прилетаете в Канаде. Если у вас далее перелет внутри Канады, то не забудьте активировать это разрешение до второго перелета.

Фото: Разрешение на работу в Канаде нужно "активировать" в первом аэропорту прилета (wikipedia.org)

Пройдите медкомиссию. Также далее для получения права на работу в последующем в Канаде надо пройти медосмотр на протяжении 90 дней в сертифицированных центрах. Марина Казакова крайне не рекомендует проходить медосмотр раньше (в Европе до выезда в Канаду). Во-первых, это будет дороже, а во-вторых, займет намного больше времени. В Канаде – меньше очередей и дешевле.

Если вы едете с детьми, решите вопрос со школой или детским садиком.

"В Канаде и детсады, и школы прикреплены к определенному району.Если вы живете в определенном районе, то в нем же ваши дети ходят в школу. Это в случае, если вы ходите отдать ребенка в государственную бесплатную школу. Можно записаться в школу в другом районе, но это будет только платно. Детские садики к слову, тоже платные", – поясняет Марина Казакова.

Обратите внимание. В Канаде при переезде в другую провинцию нужно менять номерные знаки на автомобиле и даже водительское удостоверение. Например, вы живете в провинции Квебек и решили переехать в Манитобу. Тогда надо не просто поменять номерной знак на автомобиле, но и еще и сами права.

"Если позже вы заходите продлить там проживание и получить канадское гражданство, то определенное время не должны будете покидать территорию одной провинции. Поэтому выбирайте провинцию сразу, чтобы "стаж" проживания вам сразу засчитывался", – советует собеседница.

Фото: Если позже вы захотите получить канадское гражданство, то определенное время не должны будете покидать территорию одной провинции (unsplash.com)

Работа по специальности – только через полгода. Где искать "вакансии для выживания"

Немало людей испытывают сложности и даже "ломаются" морально, узнав, что в Канаде они не могут работать по своей специальности сразу же после приезда, говорит Марина Казакова.

"Например, человек в Украине работал парикмахером, нарабатывал базу клиентов, был востребованным специалистом. Он приезжает в Канаду и понимает, что его профессия подлежит лицензированию, он не может сразу приступить к работе. Лицензию можно получить только через 6 месяцев, а эти полгода ведь нужно за что-то жить. Выплата быстро закончилась, и если у вас нет в Канаде родственников или финансовой подушки, тогда придется работать первое время на survival job – так называемой работе "для выживания. На мойке посуды, чистке рыбы", – поясняет она.

Survival job – работа, которая позволит прожить, тратя деньги на основные потребности: аренду жилья и еду. По словам Казаковой, в Канаде подобных вакансий – действительно много, и найти такую работу не очень сложно:

Фото: В Канаде – много предложений по так называемой работе для выживания. Она поможет прожить в стране, пока через полгода вы не сможете работать по своей специальности (unsplash.com)

"Поэтому мой совет – когда вы только подаете заявку на переезд в Канаду, уже нужно учить английский. А лучше – еще раньше. Чтобы к вашему приезду у вас был хотя бы как-то уровень владения английским. Это поможет найти работу получше.

Допустим, вы сможете хотя бы в магазине расставлять на полки товар, там уже платят несколько больше, чем на условной чистке рыбы или мойке посуды. В поиске работы в Канаде работает такая формула: вы приезжаете в страну, интенсивно учите язык, имеете при себе переведенные на английский документы об опыте работы и через полгода получаете лицензию, и потом начинаете жить более цивилизованно".

Сайты для поиска работы в Канаде

jobbank.gc.ca

torontojobs.ca

workopolis.com

betterteam.com

careers.google.com

simplyhired.com

glassdoor.com

jobboom.com

ca.indeed.com

Волонтеры и центры, где помогут и подскажут, как действовать и куда обращаться

hirondelle.qc.ca

centremultiethnique.com

Напомним, мы писали, что нужно знать о переезде в Канаду во время войны в Украине .