Выезд мужчин за границу. Юрист объяснил, как работает один из способов

Сейчас в Украине продолжает действовать режим военного положения. Это означает, что большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезда за границу в связи с продолжающейся мобилизацией.

Но есть исключения: есть многие категории мужчин, которым разрешается выезд за границу полностью легально. Одно из оснований для выезда – сопровождение родственников, у которых есть инвалидность.

О том, как действует это правило выезда, в комментарии для TRAVEL РБК-Украина рассказал управляющий партнер адвокатской компании "DixiLex", адвокат Вадим Заворотный.

Сопровождение человека с инвалидностью. Как мужчине уехать за границу

Право выезда за границу во время военного положения в частности имеют:

мужчины, у которых жена имеет инвалидность;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы.

"Соответствующая норма Правил не содержит ограничения относительно группы инвалидности второго супруга. А значит выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (супруга) в том числе ІІІ группы инвалидности", – объясняет Вадим Заворотный.

Выезд из Украины мужчинами, подлежащими мобилизации, в период военного положения с целью сопровождения этих категорий лиц возможен, только если у мужчины будут с собой оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих такие обстоятельства.

Фото: Надо, чтобы те люди, которых вывозит за границу мужчина призывного возраста, состояли на консульском учете (Getty Images)

Например, если муж выезжает за границу для сопровождения супруги, необходимо предоставить свидетельство о браке и документы для подтверждения статуса инвалидности жены.

"Если вы сопровождаете своих родителей или родителей второго супруга, если они имеют статус инвалида I или II группы, кроме документов на подтверждение инвалидности и родственных связей, еще дополнительно нужно предоставить документы на подтверждение общего места жительства с такими людьми. Зарегистрированное/задекларированное место жительства должно совпадать. Или нужно предоставить акт установления факта осуществления ухода", – говорит специалист.

Такой документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения районным, районным в городе Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета. По ссылке можно посмотреть порядок выдачи такого акта.

Также основание для выезда за границу можно подтвердить документами о получении компенсации (надбавки) по уходу (в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах").

Обратите внимание. Правила также предусматривают, чтобы те лица, сопровождаемые за границу мужчиной призывного возраста и нуждающиеся в постоянном уходе, состояли на консульском учете. А те, кто осуществляет их сопровождение, обязаны вернуться в Украину не позже возвращения сопровождаемого ими человека.

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