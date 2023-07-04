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На высоте 1,5 тысячи метров. В Карпатах цветет редкая красная рута: яркие фото

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Вторник 04 июля 2023 13:30
На высоте 1,5 тысячи метров. В Карпатах цветет редкая красная рута: яркие фото Фото: Красная рута в Карпатах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В украинских Карпатах пик цветения красной руты, которую можно увидеть только на высокогорье. Краснокнижное растение цветет на лугах в течение 3 недель.

В Украине рододендрон восточнокарпатский встречается только на высоте до 2050 метров, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Карпатский лесной офис, входящий в государственную лесную компанию "Леса Украины".

Эти цветы в народе называют "красная рута", хотя научное название – рододендрон. Яркие розовые цветы можно увидеть, если подняться на высоту более полутора тысяч метров. Этот цветок в Украине встречается только в Карпатах на субальпийских и альпийских лугах на высоте 1600-2050 метров между зарослями сосны и можжевельника.

Это вечнозеленый кустарник, листья которого жесткие, как у черники. На каждом кусте образуется 10-15 ярких розовых или красных цветков, которые похожи на колокольчики. Цветет растение в течение трех недель, изредка до августа.

Фото: Как выглядит красная рута (facebook.com/Карпатский лесной офис)

В Карпатах рододендрон восточнокарпатский растет в Ивано-Франковской области и Закарпатье на Свидовецком и Марморосском горных массивах, в Горганах, Черногоре. Хотя заросли распространены на высокогорьях массово, но популяция уменьшается. Это растение занесено в Красную книгу Украины.

Фото: Цветение красной руты в Карпатах (facebook.com/Lesia Cherniatovich)

Между тем, на поляны красной руты приходят собиратели исландского мха, которые граблями повреждают корни и цветки рододендронов. Об этом написала путешественница Леся Чернятович.

Фото: Сбор мха между красной рутой (facebook.com/Lesia Cherniatovich)

Мох местные жители собирают на продажу как лекарственное растение. Он пока не занесен в Красную книгу, но экологи бьют тревогу – из-за хаотичной заготовки под угрозой экосистемы.

Напомним, мы рассказывали, что в столичном ботсаду цветут полтысячи сортов роз.

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