Восемь современных вагонов. В чем особенность нового поезда в Польшу

Новый рейс №19/20 Киев – Хелм курсирует 5-й день. "Укрзализныца" запустила новый поезд, чтобы больше пассажиров могли добраться до Варшавы.

В чем особенность нового поезда в Польшу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Билеты на этот поезд приобрели уже более 2000 пассажиров. Его вагоны едут в Польшу вместе с рицами поезда Киев-Варшава. На границе вагоны отцепляются и едут самостоятельно на Хелм, пока "варшавский" поезд 67/68 "переобувается" для евроколеи.

Поезд №19/20 Киев – Хелм имеет следующий график движения:

из Киева отправление ежедневно в 18:14, в Хелм прибытие в 4:55;

из Хелма поезд №19/20 отправляется в 23:45 и прибывает в Киев в 13:07.

"Поезд №19/20 был назначен для того, чтобы дать жителям Киева дополнительное удобное сообщение с Варшавой: прибыв в Хелм в 4:55, пассажиры, которые планируют дальше двигаться в Варшаву, могут отдыхать в вагонах до 6:30 утра, а после – удобно пересесть на польский поезд ІС21010 на том же перроне, который отправляется в 7:00 и прибывает в Варшаву в 10:12", – объясняют в "Укрзализныце".

В обратном направлении так же: из Варшавы польский поезд ІС будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Уже в 21:50 пассажиры смогут сесть на поезд №19/20 из Хелма в Киев, который отправляется в 23:45.

Фото: Поезд с новыми вагонами (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Билеты на польский поезд в Варшаву можно приобрести заранее онлайн в приложении PKP или у кассира на перроне. Рассчитаться можно или наличными (в злотых), или картой любого банка. Во избежание двойной конвертации при оплате следует выбрать злотый в качестве валюты платежа.

Отмечается, что в составе поезда №19/20 – 8 новых вагонов (2022 года выпуска), включая вагон для людей с инвалидностью.

Напомним, мы писали, как доехать в Варшаву и Перемышль по железной дороге в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.