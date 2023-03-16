Выселение с 1 апреля. Почему беженцы в Ирландии могут оказаться без жилья

В Ирландии отмечается рекордный дефицит жилья – в стране не хватает 250 000 квартир. Кризис распространяется на беженцев из Украины и других стран.

В следующем месяце без крыши над головой могут оказаться тысячи жителей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В октябре 2022 года в Ирландии был введен запрет, чтобы арендодатели не выселяли арендаторов во время кризиса стоимости жизни. Министры рассматривали это как временную меру. Отмена правила с 1 апреля должна защитить арендодателей, которые столкнулись с задолженностью по арендной плате или хотели бы продать свою собственность.

Это значит, что тысячи людей в Ирландии столкнутся с перспективой выселения в следующем месяце, что усугубит жилищный кризис, который распространился на беженцев и просителей убежища в стране.

"Сейчас мы размещаем 58 тысяч украинцев и 20 тысяч человек под международной защитой. Существует реальное давление на жилье", – сказал министр интеграции Родерик О'Горман.

Эксперты и арендаторы говорят, что волна выселений окажет давление на службы экстренной помощи, которые уже находятся на пределе.

Согласно последним данным, в конце января в прибежище нуждались 11 754 человека, почти треть из которых – дети. По мнению оппозиционных политиков, в этом году могут быть выселены 10 000 человек.

Сейчас некоторые владельцы гостиниц рассматривают возможность сдачи в аренду помещений, которые правительство арендовало для размещения украинских беженцев. Некоторые отели могут заработать больше в пик туристического сезона, который начнется в следующем месяце.

В связи с кризисом Ирландия в соцсетях призывала беженцев не приезжать. В этом месяце прибыло примерно на 2000 украинских беженцев меньше, чем в декабре. Такой спад прибытий – один из самых больших в ЕС.

Фото: Украинские беженцы протестуют против выселения из гостиницы (facebook.com/killarneyadvertiser)

Однако хуже ситуация с просителями убежища не украинского происхождения. Министру интеграции пришлось обратиться к коллегам с просьбой найти центры спорта, искусства, конференций и студенческого досуга, а также любые другие залы, где можно было бы разместить раскладушки, матрасы, спальные мешки. Десятки беженцев недавно переселили в палатки.

В прошлом году Ирландия получила рекордное количество заявлений о предоставлении международного убежища – 13 651. В январе количество заявлений о международной защите, включая людей из Алжира, Нигерии, Грузии, Сомали и Зимбабве, увеличилось на 234% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, мы писали, сколько беженцев готовы вернуться из Польши в ближайшее время.