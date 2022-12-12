Выплаты и жилье. Что делать украинским беженцам после прибытия во Францию

Франция предоставила временную защиту почти 120 тысячам украинцев, спасающихся от войны. Беженцы получают в стране бесплатное жилье и выплаты.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о приезде во Францию и куда можно обратиться за помощью после прибытия.

С какими документами можно ехать во Францию

Беженцы могут ехать во Францию с любым документом, который подтверждает украинское гражданство: биометрический или обычный загранпаспорт, внутренний паспорт, даже просроченный до 2 лет. Также принимается справка об удостоверении личности, выданная посольством Украины.

При пересечении украинской границы необходимо поставить штамп о въезде в страну Шенгенской зоны. Если такого нет, нужна справка от пограничной службы той страны. Если нет документа или нет отметки о пересечении границы, нужно в первой стране обратиться в посольство Франции, чтобы получить разрешение на въезд.

Въезд по биометрическому паспорту дает право находиться во Франции до 90 дней, за это время можно подать заявление на получение временной защиты.

Фото: Помощь украинцам во Франции (gettyimages.com)

Куда обращаться беженцам после прибытия в страну

Пункты для украинских беженцев, где можно попросить первичную помощь и жилье, есть в Париже и префектурах. Например, в столице стоит обращаться по такому адресу:

Paris Event Center, 20, Avenue de la Porte de la Villette – 75019 Paris;

время работы пункта – с 09:00 до 18:00. На месте находятся переводчики.

Беженцы могут рассчитывать на такие услуги:

первый прием и оказание помощи: еда, гигиенические наборы;

центр предварительной записи к социальным работникам;

первые медицинские консультаци;

психологическая помощь;

на месте присутствуют представители Samu Social для экстренного поселения.

В регионах украинцам нужно обращаться в ближайшую префектуру.

К слову, статус временной защиты оформляется там же – в центре для приема граждан Украины в Париже или в префектурах. В префектуре после получения пакета документов выдадут временный вид на жительство APS. После этого беженца направят во Французское бюро по иммиграции и интеграции (OFII) для подачи запроса на материальную помощь.

Где искать бесплатное жилье беженцам во Франции

Варианты расселения от государства отличаются в зависимости от города. Временное жилье можно просить в пунктах приема в Париже, Ницце, Страсбурге, Тулузе, сообщается на волонтерском ресурсе для беженцев varenik.help. В любом другом французском городе нужно как можно скорее обратиться в местную префектуру или мэрию, чтобы попросить о помощи с жильем.

"В Париже обращайтесь к сотрудникам Красного Креста на любом из вокзалов. Тех, кто собирается ехать дальше, после покупки билета в кассе везут на автобусах с вокзала на экстренное размещение. Условия – спортзалы, ангары или холлы с раскладушками. Обычно ожидание поезда занимает 2-3 дня", – обращают внимание волонтеры.

В парижском регионе матерей с младенцами до года направляют в специально выделенный для них отель. Остальных беженцев вместе с транзитными пассажирами везут в экстренное жилье для дальнейшего распределения.

Фото: Собрание украинских беженцев во Франции (gettyimages.com)

В местах экстренного размещения оформляют все документы, потом оттуда развозят в отели или на базы отдыха для долгосрочного проживания, где одновременно проживает несколько семей, там может быть общая кухня.

"Жилье в Париже и парижском регионе закончилось, поэтому прибывающих сейчас украинцев развозят автобусами во все более отдаленные от Парижа места (могут отвезти в Нормандию или в Лилль). Обратите внимание: выбирая регион для долгосрочного проживания, нужно помнить, что Париж, Ницца и Марсель переполнены, жизнь в них дороже, чем в менее крупных городах (Лион, Тулуза, Бордо, Гренобль и другие), при этом выплаты во всех регионах одинаковые", – советуют украинцам выбор региона.

Например, в Тулузе расселяют во французские семьи, гостиницы и социальные общежития, где в комнатах есть санузел, а продукты беженцам регулярно приносят.

После оформления временной защиты можно получить помощь от государства на оплату аренды жилья.

Фото: Украинцев размещают в разных видах жилья (gettyimages.com)

На какую помощь могут рассчитывать украинцы

Временный вид на жительство дает право украинским беженцам:

на легальное пребывание во Франции;

на трудоустройство без разрешений;

на медицинское страхование;

на временное жилье;

социальные выплаты;

на образование для несовершеннолетних;

на посещение других стран ЕС;

временно вернуться в Украину (забрать родственника или вещи) и снова приехать во Францию.

Размер финансовой помощи рассчитывается в зависимости от количества членов семьи: 1 человек – 6,8 евро в день, 2 человека – 10,2 евро. В итоге получается примерно 400 евро в месяц на взрослого и около 100 евро на каждого ребенка. Однако недавно правительство приняло компенсации французским семьям, которые принимают украинцев. Из-за этого беженцы стали получать меньшие суммы пособия.

Выплаты приходят на платежную карточку с лимитом, которой можно рассчитываться в магазине.

Напомним, мы писали, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.