Выплаты и жилье. Что делать украинским беженцам после прибытия во Францию

Франция предоставила временную защиту почти 120 тысячам украинцев, спасающихся от войны. Беженцы получают в стране бесплатное жилье и выплаты.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о приезде во Францию и куда можно обратиться за помощью после прибытия.
Беженцы могут ехать во Францию с любым документом, который подтверждает украинское гражданство: биометрический или обычный загранпаспорт, внутренний паспорт, даже просроченный до 2 лет. Также принимается справка об удостоверении личности, выданная посольством Украины.
При пересечении украинской границы необходимо поставить штамп о въезде в страну Шенгенской зоны. Если такого нет, нужна справка от пограничной службы той страны. Если нет документа или нет отметки о пересечении границы, нужно в первой стране обратиться в посольство Франции, чтобы получить разрешение на въезд.
Въезд по биометрическому паспорту дает право находиться во Франции до 90 дней, за это время можно подать заявление на получение временной защиты.
Пункты для украинских беженцев, где можно попросить первичную помощь и жилье, есть в Париже и префектурах. Например, в столице стоит обращаться по такому адресу:
Беженцы могут рассчитывать на такие услуги:
В регионах украинцам нужно обращаться в ближайшую префектуру.
К слову, статус временной защиты оформляется там же – в центре для приема граждан Украины в Париже или в префектурах. В префектуре после получения пакета документов выдадут временный вид на жительство APS. После этого беженца направят во Французское бюро по иммиграции и интеграции (OFII) для подачи запроса на материальную помощь.
Варианты расселения от государства отличаются в зависимости от города. Временное жилье можно просить в пунктах приема в Париже, Ницце, Страсбурге, Тулузе, сообщается на волонтерском ресурсе для беженцев varenik.help. В любом другом французском городе нужно как можно скорее обратиться в местную префектуру или мэрию, чтобы попросить о помощи с жильем.
"В Париже обращайтесь к сотрудникам Красного Креста на любом из вокзалов. Тех, кто собирается ехать дальше, после покупки билета в кассе везут на автобусах с вокзала на экстренное размещение. Условия – спортзалы, ангары или холлы с раскладушками. Обычно ожидание поезда занимает 2-3 дня", – обращают внимание волонтеры.
В парижском регионе матерей с младенцами до года направляют в специально выделенный для них отель. Остальных беженцев вместе с транзитными пассажирами везут в экстренное жилье для дальнейшего распределения.
В местах экстренного размещения оформляют все документы, потом оттуда развозят в отели или на базы отдыха для долгосрочного проживания, где одновременно проживает несколько семей, там может быть общая кухня.
"Жилье в Париже и парижском регионе закончилось, поэтому прибывающих сейчас украинцев развозят автобусами во все более отдаленные от Парижа места (могут отвезти в Нормандию или в Лилль). Обратите внимание: выбирая регион для долгосрочного проживания, нужно помнить, что Париж, Ницца и Марсель переполнены, жизнь в них дороже, чем в менее крупных городах (Лион, Тулуза, Бордо, Гренобль и другие), при этом выплаты во всех регионах одинаковые", – советуют украинцам выбор региона.
Например, в Тулузе расселяют во французские семьи, гостиницы и социальные общежития, где в комнатах есть санузел, а продукты беженцам регулярно приносят.
После оформления временной защиты можно получить помощь от государства на оплату аренды жилья.
Временный вид на жительство дает право украинским беженцам:
Размер финансовой помощи рассчитывается в зависимости от количества членов семьи: 1 человек – 6,8 евро в день, 2 человека – 10,2 евро. В итоге получается примерно 400 евро в месяц на взрослого и около 100 евро на каждого ребенка. Однако недавно правительство приняло компенсации французским семьям, которые принимают украинцев. Из-за этого беженцы стали получать меньшие суммы пособия.
Выплаты приходят на платежную карточку с лимитом, которой можно рассчитываться в магазине.
Напомним, мы писали, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.