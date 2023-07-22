Выплаты аннулируют. Почему переселенцам могут отказать в помощи: причины

Переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

Однако есть несколько случаев, когда выплаты могут отказать. О распространенных причинах РБК-Украина рассказал координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист" Виталий Черненький.

Почему переселенцам могут отказать в выплатах: причины

громаду, где ранее жили переселенцы, исключили из списка территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированные;

Исключение – это переселенцы, жилье которых было разрушено или непригодно к проживанию, и эти люди предоставили документальное подтверждение факта разрушения имущества.

на выплаты не имеют права "старые" ВПО

Здесь многое зависит от ситуации. Например, выплаты имеют и ВПЛ до 24 февраля 2023 года, которые по состоянию на 1 марта 2022-го получали ежемесячную адресную помощь, а также те, кто повторно после 24 февраля 2022 года переместился с временно оккупированной РФ территории Украины, или с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Важно. Факт предоставления выплат не зависит от того, есть ли у вас открытый ФЛП или от того, работаете ли вы, и получали ли вы раньше другие виды социальной помощи.

Фото: Есть ряд оснований, почему ВПЛ могут не предоставлять выплаты на проживание (предоставлено БФ "Право на Захист")

Дети ВПЛ не имеют права на выплаты

Дети, родившиеся у переселенцев, имеют право получить справку переселенца. В то же время дети имеют право на денежную помощь, если их родители после 24 февраля 2022 переместились из населенного пункта в районе военных (боевых) действий или оккупации.

ВПЛ отсутствуют по месту фактического проживания

Здесь тоже многое зависит от обстоятельств. В целом же, если после проверки выявлено отсутствие переселенца по месту учета и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то тогда орган социальной защиты населения решает прекратить предоставление помощи на жительство со следующего месяца.

Важно. Отсутствие на месте фактического проживания упраздняет выплаты, но не отменяет справки переселенца.

ВПЛ выехали за границу

Выезд за границу не временно, а на постоянно – это основание для отмены справки переселенца, и отмена выплат также.

"Справка отменяется, а выплаты прекращаются на основании информации о длительном отсутствии лица по месту жительства (свыше 60 дней). Также если после проверки обнаружено отсутствие переселенца по месту учета ВПЛ и он в течение 10 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, то выплаты прекращаются", – обращает внимание собеседник.

Ранее Виталий Черненький рассказал РБК-Украина, в каких случаях вывозить детей из зоны боевых действий обязательно и как следует действовать родителям.

Также юрист обратил внимание на важную деталь гражданства детей, родившихся за границей.

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