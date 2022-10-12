Выплаты в 700 злотых. Как получить помощь новоприбывшим беженцам в Польше

В Польше временное убежище с начала войны получили более миллиона украинцев. Многим из них международные организации выплачивали пособие на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Впрочем, программы свернули из-за нехватки средств. Какая новая денежная помощь доступна украинцам в Польше сейчас, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Сколько платят международные организации беженцам в Польше

С начала полномасштабной войны 24 февраля гражданам Украины в Польше помогали организации ООН, Международный Красный крест, IRC (Международный Комитет Спасения), TERA (Polska Akcja Humanitarna).

Можно было получить 700 злотых ежемесячно для главы семьи и 600 злотых на каждого члена семьи. Основным условием было получения выплат только в одной из перечисленных организаций.

Из-за большого потока беженцев финансовые возможности фондов иссякли и программы помощи приостановили до накопления средств от благотворителей.

Сейчас в Польше есть возможность получить аналогичную денежную поддержку от The Lutheran World Federation (LWF). На нее как раз могут претендовать новоприбывшие беженцы, которым не начисляли подобные выплаты за границей раньше.

Фото: Прибытие украинских беженцев (gettyimages.com)

Это религиозное сообщество лютеранских церквей, насчитывающее 77 миллионов христиан в 99 странах мира. С начала войны федерация помогала беженцам в Польше по разным направлениям.

Как получить выплаты от The Lutheran World Federation?

Чтобы зарегистрироваться на участие в программе финансовой помощи The Lutheran World Federation, нужно выбрать населенный пункт, куда удобно ехать:

Гданьск +48 794 324 029;

Бельско-Бяла +48 731 776 735;

Згеж +48 691 356 977;

Битом +48 884 720 619.

Затем отправьте смс на телефонный номер одного из центров. В тексте сообщения нужно указать:

имя и фамилию латиницей;

польский номер телефона одного из членов семьи (лучше заявителя);

количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;

место жительства в Польше (название города);

есть ли в семье лица с инвалидностью.

После проверки данных участники получат SMS-сообщение от LWF. В сообщении будет указан адрес, дата и время, когда семья заявителя должна приехать для оформления помощи.

Приехать должны все члены семьи, включая детей. При себе нужно иметь пакет документов: паспорт, Pesel, свидетельство об инвалидности.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.