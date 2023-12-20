Украденные картины и граффити Бэнкси. Топ локаций в Украине, где можно побывать виртуально

В эпоху глобализации и перемен Украина занимает высокие позиции в развитии виртуального туризма. Уже создано много интересных проектов, где используют современные технологии оцифровки. Благодаря этому посетители могут путешествовать в онлайне даже при закрытых границах.

Что интересного уже сейчас можно увидеть онлайн в Украине и куда можно отправиться виртуально, в колонке для РБК-Украина рассказывает эксперт по виртуальному туризму Елена Чернега.

Хустский замок и Киев в стиле ретро: экскурсии и туры онлайн

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько интересными могут быть археологические локации и раскопки? Некоторые думают, что это довольно скучно и монотонно. Но есть интересный кейс, реализуемый в Полтаве. Побывав там на виртуальной экскурсии, вы легко можете изменить свое мнение об археологии.

"Шаманка в трехмерной реальности – панорамный тур", – там можно увидеть, как выглядели наши предки и виртуально попутешествовать по объектам археологии и истории. Детальнее – по ссылке.

Похищенные произведения из Мариупольского художественного музея им. Куинджи воспроизведены в тестовой метавселенной. Там можно в виде аватара попутешествовать, послушать экскурсию и посмотреть разнообразные артефакты.

В Украине создали виртуальную галерею граффити Banksy : его работы в Украине во время войны стали широко известны во всем мире. В онлайн-глерее можно посмотреть все работы и одновременно отправиться по Киевщине и Киеву по локациям граффити, созданным легендарным художником.

Квест "Киев в стиле ретро" с элементами дополненной реальности в туристическо-культурном хабе Киева погрузит вас в атмосферу прошлого и расширит горизонты в ознакомлении с историей города.

Также интересный проект – воссозданная реконструкция туристического объекта Хустский замок.

Переводить выставки и отдельные экспонаты онлайн, развивать интерактив во время войны очень важно, особенно когда во время войны у многих нет возможности путешествовать, как раньше. Также это поможет сохранить информацию о культурном достоянии, которое ежедневно находится под риском уничтожения.

Напомним, в Украине набирает обороты цифровизация культуры и туризма. Уже сейчас некоторые выставки можно просмотреть, не выходя из дома. Мы писали, какие уникальные выставки можно увидеть онлайн.

Также в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.

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