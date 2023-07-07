Вызывают подозрения. Еще одна страна начала отказывать во въезде россиянам

На острове Бали в Индонезии стали чаще отказывать во въезде гражданам РФ. С начала года в аэропорту не пропустили 15 россиян.

Иммиграционная служба отказывает подозрительным российским туристам после проверки их документов и телефонов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на voi.id.

Данные об отказах за первые 6 месяцев 2023 года озвучили в Ииммиграционном офисе аэропорта Нгурах-Рай. Всего на Бали не пустили 566 иностранных туристов. Причинами отказов во въезде обычно были отсутствие проездных документов или индонезийской визы, у многих истекал строк действия паспорта. Страна требует, чтобы "запас" в паспорте был минимум 6 месяцев после завершения поездки. Некоторые туристы были в международном розыске.

По отношению к россиянам применялись отдельные проверки – большинство из них получили отказы из-за подозрений в нелегальной деятельности на территории Бали.

"Из истории путешествий мы видим, что туристы летали между Россией и Бали несколько раз за месяц. Это далеко, что должно вызывать подозрения. Иммиграционная служба проведет расследование в отношении иностранцев, включая данные и действия, хранящиеся на мобильных телефонах", – отметил иммиграционный чиновник Шандро Бобби Рэймон.

Ранее власти Бали предлагали отменить визы по прибытии для россиян из-за нарушения местных законов и нелегальной работы на острове, в частности, гидами и инструкторами для других россиян.

Из-за массовых нарушений только в первые 4 месяца года с Бали депортировали 27 россиян.

Ранее из Аргентины выдворили десятки россиян. Власти подозревали российских туристок в "родильном туризме" ради получения ребенком гражданства по праву рождения.

Напомним, мы писали, что российских туристов депортировали из Израиля, с которым действует безвизовый режим.

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