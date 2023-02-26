"Вызывает удивление". Состоятельные россияне возвращаются в мировой туризм, – ForwardKeys

Спустя год после вторжения России в Украину "простые" россияне фактически изолированы от поездок в Европу, а состоятельные граждане страны-оккупанта стали путешествовать намного чаще. От санкций против РФ выиграли Турция и некоторые другие страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на новый отчет компании ForwardKeys.

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Компания проанализировала влияние войны на путешествия на основе данных о бронировании авиаперелетов.

"Отчет выявляет ряд тенденций, некоторые из которых ожидаемы, а другие вызывают удивление", – говорится в сообщении ForwardKeys.

Инфографика ForwardKeys

Как и ожидалось, санкции и запрет на прямые рейсы между Россией и большей частью ЕС резко сократили воздушное сообщение России с остальным миром. Однако Ближний Восток и Турция, которые не запретили полеты в Россию, выиграли от увеличения авиасообщения с ними.

"В течение года войны заполняемость рейсов пассажирами между Россией и Ближним Востоком была на 27% больше, чем в аналогичный период до пандемии, а в Турции – на 26%. Для сравнения, в ЕС и Великобритании он был на 99% меньше, в Северной Америке – на 92%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 87%, в Африке и остальной части Америки – на 76%, в остальной Европе – на 20%", – отмечается в отчете.

Возможно, самой удивительной тенденцией, проявившейся в течение первых десяти месяцев войны, было то, что богатые россияне возвращались в международные поездки с удвоенной силой после пандемии, а простые россияне оставались дома.

Фото: "Простые" россияне перестали путешествовать, но число премиальных поездок резко возросло – ForwardKeys (unsplash.com)

"С начала войны 24 февраля и до конца декабря количество билетов премиум-класса для выезда из РФ резко возросло (на 10% по сравнению с уровнем до пандемии). А количество поездок эконом-классом сократилось на 70%. Однако с начала 2023 года ситуация изменилась: в первом квартале года международные поездки рухнули. По состоянию на 15 февраля количество бронирований рейсов премиум-класса на первый квартал года на 26% ниже уровня 2019 года, а эконом-класса – на 66%", – пишут аналитики ForwardKeys.

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Направлением, которое больше всего привлекло состоятельных россиян, стал Таиланд: поездки премиум-класса в эту страну выросли на 81% по сравнению с 2019 годом. За ним следуют ОАЭ (рост 108%), Турция (рост 41%), Мальдивы (137%) и Египет (до 181%).

"Глядя на все путешествия, – премиум и эконом, – картина складывается другая. Самым популярным маршрутом для россиян в прошлом году был маршрут в Анталию, курорт "турецкой ривьеры". Рейсы туда из трех крупных аэропортов Москвы, Внуково, Домодедово и Шереметьево, выросли на 144%, 77% и 74% соответственно по сравнению с уровнем до пандемии", – отмечается в отчете.

Инфографика ForwardKeys

Следующим по загруженности маршрутом было направление между Стамбулом и Москвой: Шереметьево – рост на 73%, и Внуково – снижение на 14%. Шестой по загруженности маршрут был между Санкт-Петербургом и Антальей, рост на 49%. За ним следуют Ереван – Москва: Шереметьево – снижение на 47%, Дубай – Москва: Шереметьево – рост на 228%, Ташкент – Москва: Домодедово – рост на 84% и Анталия – Екатеринбург, снижение на 31%.

"Самое большое влияние на воздушные перевозки в Россию и из России после вторжения в Украину оказали санкции. Но они особенно принесли пользу Турции и Ближнему Востоку, поскольку они поддерживали прямые рейсы в Россию и обратно", – заявил Оливье Понти, вице-президент по аналитике ForwardKeys.

Он ожидает, что китайские авиакомпании станут еще одним "победителем": они по-прежнему летают через воздушное пространство РФ.

"Однако наиболее поразительное явление – "бум" на поездки премиум-класса. Это иллюстрирует разделение российского общества на богатых, которые отдыхают стильно, в то время как бедные остаются дома", – добавил Понти.

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