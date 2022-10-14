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Цены растут. Планируют ли украинцы отдыхать на зимние праздники

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Пятница 14 октября 2022 17:35
Цены растут. Планируют ли украинцы отдыхать на зимние праздники Фото: Термальные воды Косино в Закарпатье (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы постепенно начинают планировать отдых на зимние праздники, спрос на туры возобновился на половину по сравнению с прошлым годом.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказал директор туроператора "Відвідай" Игорь Губилит.

В прошлом году его компания организовала отдых более 36 тысяч украинцев. Среди предложений зимних туров на сайте туроператора – сочетание проживания и экскурсий к замкам, прогулки в горы, отдых в термальных комплексах, дегустации местных блюд.

На сегодняшний день, по словам Игоря Губилита, спрос на зимний отдых возобновился примерно на 50%.

"Пока есть заинтересованность только новогодними и рождественскими турами. Меньше, чем в прошлом году, но немного есть. В большинстве люди хотят ехать в Карпаты, Закарпатье, на лыжи, термалы. В Карпатах люди традиционно выбирают Буковель, Яремче и окрестности, также популярной является Верховина, Пилипец и район Славского", – отмечает он.

Цены растут. Планируют ли украинцы отдыхать на зимние праздники

Фото: Туристы на горнолыжном курорте в Закарпатье (РБК-Украина)

По словам специалиста, украинцы пока не спешат заказывать туры.

"Думаю, что основные продажи будут ближе к Новому году, потому что люди не знают, что будет дальше и не планируют за 2-3 месяца, а в последние недели или дни перед поездками", - говорит руководитель туристической компании.

Туристам следует готовиться, что отдых в этом году может быть дороже, чем раньше.

"Отели и термалы подорожали по сравнению с прошлым годом, но незначительно, где-то на 10-20%", – предупреждает Игорь Губилит.

Напомним, мы писали, в какие экзотические страны летят украинцы в этом году.

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