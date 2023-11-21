Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине

Топ-7 стереотипов об отрасли – в колонке главного отельера страны для РБК-Украина.

Вокруг гостиничного бизнеса существует немало мифов. В частности, многие думают, что в Украине эта отрасль во время войны тотально поставлена на паузу. На самом же деле заполняемость гостиничных заведений сейчас составляет более 70% – гораздо больше, чем раньше.

Известный отель и основатель сети гостиниц Ribas Hotels Group Артур Лупашко в колонке для РБК-Украина развеивает стереотипы и раскрывает ключевые аспекты современного гостиничного бизнеса. В частности, рассказывает, почему в Украине нет гостиниц формата "все включено", а также почему гостиничный бизнес не является быстрым способом заработка.

Миф 1: Гостиничного бизнеса в Украине во время войны не существует

В настоящее время средняя загруженность гостиниц в Украине – на уровне более 70%. Между тем до полномасштабной войны она составляла 50%. Сейчас люди приезжают отдыхать в отели круглый год. А это в свою очередь побуждает инвесторов строить новые интересные отели по всему региону.

Во время войны мы начали 15 новых гостиничных проектов. И это для меня говорит о том, что состоятельные украинцы, инвесторы также инвестируют в Украину вместо того, чтобы вывозить деньги за границу или просто хранить их и ждать лучших времен. Они продолжают строить, развивать и предоставлять рабочие места.

Миф 2: В Украине не приживается формат all inclusive

Украинцы стремятся к такому формату, однако он не приживается из-за отсутствия гостиниц с большим номерным фондом. Можно объяснить причины невыгодности этого формата для украинских отелей конкретными причинами.

Фото: Даже во время войны средняя загруженность гостиниц в Украине – на уровне более 70% (booking.com)

Чтобы обеспечить неограниченным алкоголем и едой гостей в гостинице, нужно иметь номерной фонд более 500 номеров. В Украине нет таких больших гостиниц, поэтому этот формат не приживается.

Миф 3: Гостиничный бизнес – быстрый способ заработка

Процесс создания и строительства гостиницы и ее непосредственный запуск – это длительный и очень затратный процесс, требующий времени и больших вложений. В этом контексте можно привести некоторые цифры.

От идеи построить гостиницу до запуска может пройти от двух до пяти лет. Это сложная работа команды профессионалов из десятков человек. Кроме того, гостиничный бизнес очень дорогой. К примеру, построить лишь один номер в Radisson Hotel стоит 100-120 тысяч долларов.

Миф 4: Бонусы для гостей в отелях – выдумка маркетологов

Бонусы в отелях – это стратегический инструмент для привлечения постоянных клиентов и расширения дополнительных услуг. Крайне важно создать привлекательные условия для того, чтобы гости возвращались в гостиницу снова и снова.

Миф 5: Гостиничный бизнес не нуждается в специализированном образовании или опыте

Гостиничный бизнес действительно не требует обязательного специализированного образования. Он открыт для тех, кто готов учиться и развиваться. А также подчеркивает гибкость в гостиничной индустрии для разных специализаций.

Фото: Постройка гостиницы и ее запуск – это длительный и очень затратный процесс (booking.com)

Миф 6: В отелях работают маленькие команды

На самом деле команды в гостиницах значительно больше, чем представляют многие, поскольку они обеспечивают качественный сервис. Приведу один пример. В отеле Ribas Карпаты на 50 номеров работает 40 человек. А в отелях Four Seasons на каждого гостя приходится по два сотрудника.

Миф 7: Отели в Украине не обеспечивают достаточно качественный сервис

Украина предлагает высокий уровень сервиса в отелях и ресторанах, отвечая высоким стандартам украинских потребителей. Хотя я уверен, что сегодня в нашей стране за любые средства можно получить классный сервис в отелях и ресторанах. Украинцы – очень прихотливая нация, и именно это побуждает любой бизнес тщательно и подробно работать над своим сервисом, постоянно его улучшать.

Отметим, туризм в Украине продолжает восстанавливаться. В этом году налоги от туристической отрасли уже выросли на 13%. За три квартала от туристических предприятий в бюджет страны поступило почти 1,5 млрд грн, сообщает Государственное агентство развития туризма (ДАРТ). По словам главы ДАРТ Марьяны Олеськив, сейчас налоги являются одними из основных показателей эффективности работы туристической отрасли.

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