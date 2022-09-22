В отпуск после победы. Как турбизнес выживает во время войны

В прошлом году эксперты по туризму прогнозировали бум на путешествия по Украине: постепенно снимали COVID-ограничения, а массовые приезды туристов из стран Персидского залива и других государств показали, что наша страна интересна миру.

Из-за полномасштабного вторжения России ожидания на 2022 год не сбылись. Многие турфирмы поставили работу "на паузу" или совсем закрылись. Особенно пострадали те, кто проводил путешествия по Украине.

TRAVEL РБК-Украина узнал у туристических компаний, как война изменила их работу и проводят ли туры по Украине в это нелегкое время.

Поездки без веселья. Возобновление туров началось в мае

Большинство опрошенных нами собеседников в туркомпаниях, занимавшихся поездками по Украине, заявляют о кардинальном спаде деятельности. Часть фирм закрылась, другие и дальше продают туры в относительно безопасные регионы – Львовщину, Закарпатье, экскурсии в Чернигов. Но говорят, что доходы упали более чем на половину. Наши звонки на горячую линию двух крупных компаний остались без ответа.

Из-за войны пострадали и большие, и маленькие турфирмы, говорит основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer Надежда Макаренко.

"На 2022 год были большие надежды. Благодаря государственному продвижению туризма для иностранцев в 2021-м туристы из-за рубежа все больше интересовались Украиной. Да и путешествия среди украинцев становились популярнее. Все изменила полномасштабная война. Логично, что туризм сразу подпал под маркировку "не ко времени". Но через несколько месяцев войны западные области начали сначала осторожно, а затем все увереннее проводить экскурсии. Тысячи украинок с детьми были вынуждены бежать от обстрелов и находили в этом хоть небольшое утешение", - вспоминает она ситуацию в первые месяцы войны.

Туризм на западе Украины восстановился еще в мае, а летом в некоторых местах достиг 50-80% от показателей 2021 года, подтверждает в комментарии РБК-Украина директор львовского туроператора "Відвідай" Игорь Губилит:

"В центре и севере Украины также наблюдалось восстановление, но уже в меньших масштабах, чем на западе".

Фото: Собор Святого Юра во Львове (pixabay.com)

Несмотря на удаленность от регионов с активными боевыми действиями, компании все же пришлось вносить изменения в работу в новых реалиях.



"В первую очередь пришлось приспособиться к комендантскому часу, поэтому туры с ночными переездами не проводим. Также пришлось сократить продолжительность части туров и экскурсий, чтобы попасть во Львов к началу комендантского часа и чтобы люди вовремя добрались по домам", - рассказывает руководитель компании.

В начале сезона были сложности с горючим для автобусов, цены постоянно менялись, но позже ситуация стабилизировалась. В связи с войной изменилась тональность туров – туроператор не организует в поездках забав, свадеб и празднований.

"Но заметили, что люди стали больше петь в автобусах, особенно патриотические песни. Увеличился спрос на посещение святых мест, монастырей, церквей, где люди молятся за мир, за наших воинов, воюющих членов семьи", - делится наблюдениями специалист.

"Это моя вторая живая экскурсия за лето". Гиды по всей стране потеряли работу

Тех объемов поездок, которые были до войны, совсем нет, а экскурсии собрать крайне сложно. Люди иногда чем-то интересуются, чтобы перезагрузиться, но едут куда-то крайне редко. Обычно заказывают небольшие поездки в горы, говорит гид из Закарпатья Сергей Прокоп:

"Но и в горы сейчас не очень комфортно, потому что как раз недавно произошло осеннее похолодание. В целом же туристические фирмы в большинстве закрылись. Однако есть переформатированные и понемногу возящие туристов. Это преимущественно те, кто работает по невысоким ценам, на чем-то экономят".

Фото: Экскурсии по Закарпатью с Сергеем Прокопом (коллаж РБК-Украина/Екскурсії Срібною Землею)

По его оценкам, из турфирм западного региона не работает точно больше половины. Оставшиеся для экономии средств перестали нанимать гидов на местах. Вместо этого экскурсии проводит гид, который сопровождает туристов от компании. Поэтому практически все местные экскурсоводы из небольших туристических городов остались без работы.

"Сейчас у наших коллег нет заказов экскурсионного сопровождения на такие природные объекты как озеро Синевир, водопад Шипот. Туристы едут туда с руководителем группы, отдыхают на природе, во время экскурсии что-то услышали, пропустили. Во время экскурсии по замку Паланок могут просто выпустить в город попить кофе, прогуляться. И договариваются встретиться после этого в определенное время", - отмечает он.

То, что гиды по всей Украине массово потеряли работу, подтверждает и Надежда Макаренко.

"Во многих регионах экскурсий и туров не проводят, потому что это опасно для жизни, и там речи не может быть о каком-то отдыхе. Гиды Одессы, Херсона и Николаева остались без работы. Гид Артем Васюта из Одессы мне рассказал, почти все коллеги-гиды разъехались. Сказал: "Это моя вторая живая экскурсия за лето". Говорили мы с ним в конце августа. Гид и историк Анна Червак тоже не покинула родной город, и активно рассказывает о своем городе на просторах соцсетей", - пересказывает она истории из общения с коллегами.

Фото: Пейзажи Закарпатья (pixabay.com)

Многие гиды вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну, обращает внимание Сергей Прокоп.

"Они либо воюют, либо их уже, к сожалению, нет. Есть экскурсоводы, погибшие на войне", - подчеркивает он.

Сергей Прокоп говорит, что спрашивал у гостиниц в Шаяне - 50-60% из них не выдерживают и едва держатся, потому что большие затраты – налоги, коммунальные платежи. Туристов мало. Но все же люди постепенно приезжают, чтобы немного отдохнуть. Санатории работают: туда едут преимущественно льготные категории населения, также проходят реабилитацию раненые на войне защитники.

"Но я хочу подчеркнуть, что туризм не умер полностью. Его возобновление будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и от того, как быстро завершится война".

Вместо экскурсий – сохранение культурного наследия

Многие туркомпании начали заниматься волонтерством, помогают военным на фронте. Турфирма "Украина Инкогнита" в прошлом году основала одноименную общественную организацию и занимается поиском и сохранением культурного наследия.

"Не занимаюсь туризмом с тех пор, как идет война. Занимаюсь деятельностью общественной организации, которую мы создали в декабре прошлого года. Туризм по Украине перестал вдохновлять - повсюду руины, которые нужно спасать", - рассказывает Роман Маленков, директор туроператора и ОО.

Он называет туризм на руинах замков, дворцов, кладбищ – исторической памяти – заработком, потому что туристические фирмы возят туристов по "раскрученным" локациям, но не доносят информацию о других достопримечательностях, которые продолжают разрушаться. Например, не рассказывают, что в Киевской области два десятка дворцов или что в Белой Церкви есть шедевр украинского модерна - водопровод Дамиловского.

"Мы сейчас в экспедиции. Завтра едем на казацкое кладбище в Железнячке, будем собирать учетную информацию для дальнейшего включения в Реестр памятников. Там страшная, катастрофическая ситуация. Особенно сейчас, когда государство игнорирует подобные вопросы", - отмечает специалист.

Фото: Водяная мельница в селе Стецовка Черкасской области (facebook.com/Роман Маленков)

Он объясняет: защита таких достопримечательностей заключается в работе с местными общинами: "Стоит понять, что каждый такой крест - это невероятная достопримечательность, которой 100-300 лет. Достопримечательность украинского народа. Что им грозит? Например, в одном селе кресты свалили трактором, потому что мешали косить траву. Часто их тянут на фундаменты как стройматериалы".

Такие кладбища зарастают кустарниками, корни которых разрушают каменные кресты. Кресты падают, покрываются дерниной. Воздействуют на состояние достопримечательностей и погодные условия: влажность, морозы.

"Община должна сначала понять, что это бесценное сокровище, что тот, кто не заботится о могилах предков, об исторической памяти - не имеет будущего. Местные общины должны ухаживать за кладбищами и крестами. Косить кустарники, поднять упавшие кресты. Сотрудничать со специалистами для реставрации", - отмечает краевед и путешественник.

Фото: В Украине сохранилось много каменных крестов со времен казачьих захоронений (ukrainaincognita.com)

Также необходимо обеспечить охрану этих памятников – хотя бы от членов общины. В первую очередь должен быть знак охраны. Важно, чтобы люди поняли, что это огромная ценность:

"Во многих странах подобные кладбища охраняются ЮНЕСКО. В Армении, Боснии, а у нас это даже не достопримечательности, официально. Нет процедуры, по которой можно наказать варваров. Для государства это просто камни", - сетует эксперт.

Он объясняет: древнеукраинские каменные кресты – это историческая память народа, а не просто изделия из камня. Такие кресты тоже тесали в псково-новгородских землях, но очень давно, еще во времена Руси. Найденные в Украине первые по датам могилы – казацкие, последующие – крестьянские, потомков казаков, которые по документам уже не числились казаками.

"Посмотрите на карту казацких кладбищ на юге Украины. Разве это не лучшее доказательство того, что юг издавна был украинским? В Николаеве, Херсоне, даже в Очакове - полно "ваты", которая говорит, что украинцев там никогда не было. Так вот кладбища - прямое доказательство", - отмечает Роман Маленков.

Фото: Древнеукраинские каменные кресты – это историческая память народа (facebook.com/Роман Маленков)

"Поедем после победы". Виртуальные экскурсии для поддержки гидов

Многие турфирмы не могут полноценно вести туристическую деятельность, как раньше, говорит Надежда Макаренко.

"Среди них - и наша Travel Ukraine. Все, что остается, это стратегия маленьких шагов. Когда возникает какая-то идея, то просчитываем, удастся ли выйти хотя бы "в ноль". Придумали идею с онлайн-экскурсиями. Поскольку многие туристы говорят:" Вот победим и поедем в Николаев, Чернобаевку или Мариуполь. А если не ждать и совершить такое путешествие сейчас, только виртуально?

Конечно, онлайн не погрузит в атмосферу так, как настоящее путешествие, но оно подготовит основу. Чтобы человек понимал, куда он точно уедет после победы. А пока гид ласково возьмет за руку и перенесет в атмосферу этого города", - описывает она идею.

Фото: Экскурсоводы проводят виртуальные экскурсии во время войны (pixabay.com)

По ее словам, потерявшие работу гиды наконец-то почувствовали свою потребность. А виртуальный "турист" за символические 100 гривен узнает что-нибудь новое о городах, если не может туда поехать. Онлайн-экскурсии проводят еженедельно 2-3 раза вечером по будням.

"Это мостик обмена знаниями, теплого общения и поддержки. Мы радуемся мысли, что делаем полезное дело. И благодарим каждого гида, кто приобщился и каждого экскурсанта, поддержавшего эту инициативу. Кроме юга, есть восток, север, центр страны, куда также не доезжают туристы, есть Сумы, Кропивницкий, которые часто оставляют без внимания. Или неоготический дворец на Житомирщине, который разрушается прямо сейчас и который можно спасти сегодня.

Куда ездят отдыхать украинцы во время войны

В последнее время вкусы и выбор украинцев в путешествиях особо не изменились - как и в предыдущие годы они хотят Карпаты, Закарпатье, замки запада Украины, говорит Игорь Губилит.

"Нашей компании не пришлось особо переформатироваться. Это, видимо, связано с тем, что у нас есть около 400 туров и экскурсий на разные тематику и вкусы клиентов. В зависимости от ситуации, на что-то спрос уменьшается, а на другое - растет", - отмечает руководитель компании "Відвідай".

Фото: Тур на цветение безвременника осеннего (Игорь Губилит/предоставлено РБК-Украина)

В этом году был повышенный спрос на туры, где есть купание в термальных бассейнах, реках, озерах. Это связано с тем, что туристы не ехали на море юга Украины, а за границу не все имели настроение и возможности, поясняет Игорь Губилит:

"Из года в год растет спрос на походы в горы, турфирмы предлагают сотни маршрутов разной продолжительности практически по всем украинским Карпатам".

Учитывая рост спроса на отдых на природе, в "Відвідай" начали предлагать экскурсии на цветение безвременника осеннего и планируют начать грибные туры - для этого договорились с национальным парком "Сколевские Бескиды" о сотрудничестве.

Напомним, мы писали, что гид-историк превращает имение в Житомирской области в туристическую изюминку.

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