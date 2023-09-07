ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На популярном курорте на Бали оборвался фуникулер с людьми: что известно

Четверг 07 сентября 2023 15:30
UA EN RU
На популярном курорте на Бали оборвался фуникулер с людьми: что известно Фото: Пейзаж в Убуде на Бали (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На острове Бали в Индонезии упал подъемник отеля, работавший на склоне горы. Из-за обрыва троса погибли пять человек.

Инцидент произошел в гостинице на известном курорте Убуд, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Внешний лифт отеля работал как фуникулер на склоне горы между отелем и зданиями внизу. Инцидент произошел на днях, когда пятеро работников гостиницы на популярном курорте в Убуде спускались на 100 метров вниз по крутому склону.

Как отметила полиция, трос подъемника оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать вес пассажиров. Лифт полетел вниз на большой скорости. Все пять человек в нем не выжили.

Выяснилось, что лифт работал с нарушениями. Еще в 2019 году он крепился тремя тросами, а в момент аварии работал с одним тросом. Также у механизма не было экстренного тормоза.

Всех жителей отеля переселили. Авария привлекла внимание к безопасности отдыха на острове, который ежегодно посещают более 300 тысяч туристов со всего мира. Значительная часть из них – из Западной Европы, США, Австралии. Убуд стал особенно популярным местом после съемок фильма "Ешь, молись, люби".

Сейчас в Убуде образовалось сообщество россиян, "пересиживающих" войну на экзотическом острове. Именно на эту группу туристов больше всего жалуются местные жители за нарушение правил поведения и нелегальное предоставление услуг.

Ранее сообщалось, что туристы на популярном курорте Испании массово жалуются на укусы рыб.

Читайте РБК-Украина в Google News
туристи Индонезия Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Артур Антропов
От соборов до "скифского золота". Как Россия веками похищала украинское историческое наследие
Артур Антропов
маркетолог и SEO-специалист, краевед
Марина Брусницина
Упрощенные условия. Получат ли украинские беженцы гражданство в Германии
Марина Брусницина
адвокат аутсорсинговой компании Nota Group
Алексей Войцеховский
Стремительное подорожание. Как меняются цены на отдых в Карпатах летом
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Женские купе в поездах "Укрзализныци". Что нужно изменить в работе сервиса
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения