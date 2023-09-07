На популярном курорте на Бали оборвался фуникулер с людьми: что известно

На острове Бали в Индонезии упал подъемник отеля, работавший на склоне горы. Из-за обрыва троса погибли пять человек.

Инцидент произошел в гостинице на известном курорте Убуд, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Внешний лифт отеля работал как фуникулер на склоне горы между отелем и зданиями внизу. Инцидент произошел на днях, когда пятеро работников гостиницы на популярном курорте в Убуде спускались на 100 метров вниз по крутому склону.

Как отметила полиция, трос подъемника оказался недостаточно крепким, чтобы выдержать вес пассажиров. Лифт полетел вниз на большой скорости. Все пять человек в нем не выжили.

Выяснилось, что лифт работал с нарушениями. Еще в 2019 году он крепился тремя тросами, а в момент аварии работал с одним тросом. Также у механизма не было экстренного тормоза.

Всех жителей отеля переселили. Авария привлекла внимание к безопасности отдыха на острове, который ежегодно посещают более 300 тысяч туристов со всего мира. Значительная часть из них – из Западной Европы, США, Австралии. Убуд стал особенно популярным местом после съемок фильма "Ешь, молись, люби".

Сейчас в Убуде образовалось сообщество россиян, "пересиживающих" войну на экзотическом острове. Именно на эту группу туристов больше всего жалуются местные жители за нарушение правил поведения и нелегальное предоставление услуг.

Ранее сообщалось, что туристы на популярном курорте Испании массово жалуются на укусы рыб.