Как пираньи. Туристы на популярном курорте Испании массово жалуются на укусы рыб

Туристы на испанском курорте Бенидорм в Аликанте массово жалуются, что их до крови кусают рыбы. За помощью ежедневно обращается более 15 человек.

Рыбы обгрызают раны, родинки и бородавки, оставляя следы зубов на руках, ногах и спине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на express.co.uk.

В последние дни только на знаменитом пляже Поньенте в Бенидорме произошло несколько случаев. Туристы жалуются, что рыбы наносят раны, как пираньи.

Как объясняют эксперты, из-за жары температура моря в Аликанте значительно выше нормы и достигает 29-30 градусов. Поэтому метаболизм рыб усилился, и они ищут больше пищи.

Институт прибрежной экологии знал об этом новом явлении еще с 2017 года, когда первые пострадавшие стали обращаться в службу спасения и оказания первой помощи Аликанте.

Чернохвостая облада – вид окунеобразных рыб, которые чаще встречаются у острова Табарка близ Аликанте. Их туристы подкармливают в порту. Однако в этом году эти рыбы подплывают гораздо ближе к береговой линии.

Фото: Рыбы облада, нападающие на туристов на пляже (wikipedia.org)

Подвергшиеся нападению отдыхающие рассказали, что у рыбы на хвосте черное пятно. Их длина около 30 см.

"Это рыба привыкла к кормлению. Там может быть высокая плотность популяции, и они не уплывают людей, поэтому "клюют" раны (запах мяса)", – рассказал представитель Департамента морских видов.

Напомним, мы рассказывали, что недавно акула укусила туриста на популярном курорте в Испании.