Отказы в 3 из 10 случаев. Как увеличить шансы на получение визы в Британию

Во время войны в Украине многие страны разработали программы приема беженцев. Другие, наоборот, усложнили выдачу виз нашим гражданам. Если вы решили заняться получением визы в любую из стран, нужно различать программы для беженцев и "обычные" визы.

Специалист по оформлению виз и планированию туров Марина Казакова рассказала TRAVEL РБК-Украина, что нужно знать о визах в Великобританию и как повысить шансы на их получение.

Программа Homes for Ukraine и стандартная виза в Британию: в чем разница

С началом войны в Украине в Великобритании разработали программу, по которой украинцы могут приехать в эту страну и пользоваться теми же правами, что и граждане этой страны – получать доступ к медицине, право работать и так далее. Не стоит путать программы для беженцев и другие визы, говорит Марина Казакова.

Украинцы, которые планируют выехать в Британию, но не имеют там родственников, могут с помощью программы Homes for Ukraine найти спонсора, который в волонтерских целях готов выделить им жилье. Он может предоставить жилье бесплатно на срок от 6 до 12 месяцев. Ограничений на количество прибывающих по этой схеме украинцев в Британию нет. По словам Казаковой, получить визу по этой программе достаточно легко при условии, если у вас есть спонсор.

Детальнее о программе для украинских беженцев в Британии можно почитать на правительственном сайте.

Во всех остальных случаях (туристическая виза, бизнес-поездки) Британия требует большого количества документов. Основные среди них – справки о доходах и другие подтверждения наличия у вас средств.

"Британия входит в так называемую "большую четверку" стран, в которые получить разрешение на въезд сложнее всего (кроме Британии, в список входят Австралия, Канада и США). Мы на этапе отбора беремся оформлять визы только примерно трем из 10 кандидатов. Дело в том, что некоторые или не работают, или работают неофициально, либо получают минималку. Вероятно, в визе будет отказ. В консульстве понимают, что одни только авиабилеты могут стоить как треть вашей официальной зарплаты, если вы получаете, условно, тысячу евро в год", – рассказывает собеседница.

Фото: "Обычную" визу в Британию получить сложно, но беженцам из Украины сделать это намного проще (Getty Images)

Из ее практики, правильно оформленная заявка на визу дает высокие гарантии ее получения:

"Но некоторым я говорю: если у вас есть деньги на консульский сбор, но вы предварительно не проходите, лучше потратить эти деньги на благотворительность, ведь число отказов довольное высокое", – поясняет специалист.

Как "усилить свой кейс" и увеличить шансы на получение визы

Вместе с заполнением анкеты и подтверждениями того, что у вас в Украине есть работа, самым важным для визы документом Марина Казакова называет документы, доказывающие, что у вас достаточно средств для поездки.

"Это главные документы – они определяют, будет у вас виза или нет. Кстати, бывает, что женщина не работает, но высокий официальный доход есть у ее мужа. Например, если он военный. То есть женщина может получить визу, даже если она безработная. Так как часто учитывают общий доход семьи. И шансов получить визу больше, если доход высокий", – говорит она.

Как рассчитать по вашим доходам, есть ли шансы на визу

Перед подачей заявки на визу Марина Казакова советует оценить свои шансы: просчитать бюджет поездки и соотнести с доходами, которые вы будете указывать. К примеру, вы летите в Британию на 7 дней. Такой тур может стоить около 1000 евро. Добавляем 200 евро на авиабилеты плюс 100 евро в сутки на разные расходы. В целом расходы составят около 2 тысяч евро.

Фото: Так выглядит отказ в визе в Британию. К письму также прикрепляют объяснение, почему вынуждены были отказать (предоставлено Мариной Казаковой)

"Далее соотнесите эту цену с вашими доходами. Например, вы зарабатываете 200 евро в месяц. Соотнесите, дадут ли вам визу. Вы можете ее получить, если предоставите документы о том, что у вас есть эти 2 тысячи евро. Например, вы продавали недвижимость, или у вас есть счет в банке, облигации, акции", – поясняет специалист.

Податься на визу можно не только из Украины, но и если вы находитесь в одной из стран ЕС. Марина Казакова советует проверять, в каких странах есть опция приоритетной подачи заявки, так как стандартная подача из-за высокого спроса может занять очень много времени. Надо проверить, в каких городах можно ускорить визу – это есть не везде.

После отказа в визе получить ее повторно сложнее

В подачах на визу действует правило "семь раз отмерь и один раз подайся", говорит Марина Казакова. Ведь после отказа визу получить визу повторно всегда сложнее. Недавно в визе в Британию отказали девушке – она заполняла анкету сама, и допустила большое количество ошибок в анкете, так как не знала английского.

“Часто бывает, что люди сами заполняют и подаются, и получают отказ. Внимательно не смотрят, и допускают огромное количество ошибок. например, в формулировках. Девушка собиралась приехать в гости, а заполнила анкету так, как будто она хочет остаться в Британии жить. Грубо говоря, в визовом центре сложилось впечатление, что это первый этап к эмиграции”, – добавляет специалист.

В целом по визам всегда можно пробовать искать какие-то варианты, уверена Марина Казакова. Например, если, что у человека нет официальной работы, к заявке можно прикрепить письмо и скрины с вашей банковской карты о движении средств. Или другим способом показать, что у вас есть не только работа, но и подработка.

Если дохода у вас совсем нет, можно попросить человека в Британии, который организует ваш визит, написать для консульства спонсорское письмо – там нужно указать, что он берет на себя ваши расходы.

Фото: По программе Homes for Ukraine украинцы могут найти в Британии спонсора, который предоставит им жилье (Getty Images)

Основные документы для визы в Великобританию

Загранпаспорт: если у вас два паспорта, их также нужно предъявить в оригинале; Копии предыдущих/аннулированных паспортов; Справка с места работы на фирменном бланке предприятия с указанием: всех реквизитов (адрес + телефон); должности; дата начала работы; размер среднемесячной заработной платы с разбиением за последние 6 месяцев; фразы о том, что во время туристической поездки компания гарантирует своему сотруднику сохранение рабочего места и оклада; Справка из банка о наличии счета и остатке денег на счете. Счет может быть депозитным, открытым под кредитную или дебитную карту. Обязательно – выписка о движении средств на счете за последние 6 месяцев. Ксерокопия кредитной/дебитной карты; Ксерокопия документов, подтверждающих владение недвижимостью (квартира, дом, машина, земельный участок); Копия свидетельства о браке/разводе (при наличии); Копия заполненных страниц украинского паспорта; Копия свидетельства о рождении детей (при наличии); Все другие документы, подтверждающие вашу платежеспособность (инвестиции, депозиты, акции, ценные бумаги и так далее); Если вашу поездку спонсирует другой человек, то необходимо предоставить: нотариальное письмо о спонсорстве; справка с места работы спонсора; справка из банка спонсора.

Также могут попросить и дополнительные документы – все эти требования стоит проверять заранее.

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