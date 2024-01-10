"Как жить, если Украины не будет". Украинцы рассказали о своем возвращении из-за границы

Сообщество Ukraїner сняло документальный сериал "Возвращение домой". Команда исследовала истории украинцев, решивших вернуться из-за границы, чтобы быть полезными в Украине во время войны.

Героями серии интервью стали бизнесмены, активисты, ученые, студенты, рассказали РБК-Украина в команде Ukraїner.

По данным Украинского Центра экономической стратегии, к концу июня 2023 года за границей находились до 6 млн 700 тысяч украинцев. Преимущественно – женщины с детьми. Сложное решение о том, когда и как возвращаться, каждый должен принять самостоятельно.

Команда Ukraїner решила предоставить голос тем, кто уже его принял и вернулся в Украину. Героями серии документальных интервью стали украинцы с разным опытом – бизнесмены, активисты, ученые, студенты.

"Этих людей объединяет решение вернуться из-за границы в Украину и планировать именно здесь свое будущее, несмотря на все опасности. Мы хотим делиться историями этих людей и показывать, что вопрос ощущения дома является важным и часто болезненным", – отмечает продюсер докпроекта "Возвращение домой" Елизавета Цимбалист.

Фото: Айтишник Андрей Банит (Герман Кригер)

Первая серия "Возвращение домой" рассказывает об украинцах, которые вернулись, чтобы присоединиться к войску. Среди них – айтишник Андрей Банит. Последние полгода до полномасштабного вторжения мужчина жил на Шри-Ланке. Имея опыт службы в АТО, он решил вернуться в Украину, чтобы защитить ее от российских оккупантов.

Еще одним героем документального сериала стал ресторатор Роман Мироненко, который после 8 лет жизни в Марселе оставил во Франции семью и собственный бизнес, чтобы присоединиться к обороне Украины.

Фото: Ресторатор Роман Мироненко (Юрий Стефаняк)

А харьковчанка Анна с позывным Кажан без колебаний оставила обучение в Бельгии. Теперь она стрелок-санитарка медроты 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Фото: Харьковчанка Анна с позывным Кажан (Юрий Стефаняк)

"Каждому человеку, который находится за границей, нужно представить, какой будет моя жизнь, если Украины не будет. Представить, что вся территория вплоть до Польши оккупирована россией. Сможете ли вы продолжать свою жизнь в том качестве, в котором вы проживаете ее сейчас? Это и весь вопрос", – объясняет защитница.

Первая серия "Возвращение домой" уже доступна на YouTube канале Ukraїner.

Видео: Первая серия "Возвращение домой" (youtube.com/Ukraїner)

Ukraїner – это сообщество и организация, которая с 2016 года исследует Украину, рассказывает истории украинцам и переводит их на десятки языков. С начала войны Ukraїner начал рассказывать о войне и преодолении катастроф, вызванных оккупационными войсками.

Сегодня украинцы делятся опытом смелого сопротивления и побед и объясняют, почему мир должен бороться за демократические ценности на стороне Украины.

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