От Вены до Брюсселя. Самые удобные железнодорожные маршруты по Европе и цены на билеты

В Европе активно развивают железнодорожное сообщение между странами и городами. Недавно, например, испанский железнодорожный оператор Renfe запустил высокоскоростной поезд, соединяющий Испанию с Францией. Таких удобных влечений между странами Европы появляется все больше.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.com рассказывает о новых и интересных европейских железнодорожных маршрутах и о том, сколько будут стоить билеты на такие поезда.

Австрия

Из Вены в Париж с Nightjet

С 2016 года австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB возрождает спальные поезда в Европе – Nightjet. В конце 2021 года компания запустила новый маршрут между Веной и Парижем через Зальцбург и Мюнхен.

Путешествие занимает 14 часов: поезд курсирует три раза в неделю по обоим направлениям. Цены – от 30 до 120 евро и выше места в купе.

Летом 2023 Nightjet запустит поезда нового поколения, которые по комфорту будут конкурировать с поездами первого класса. Здесь будут беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, хранилище для велосипедов и снежного спортивного снаряжения и отдельные купе с собственными душем и туалетами.

Фото: Одно-/двухместное купе Nightjet. с душем и туалетом (wikipedia.org)

С Вены до Генуи и Ла-Специи с Nightjet

В новом расписании Nightjet на 2023 год были продолжены рейсы Вена/Мюнхен в Милан в Геную и Ла-Специю в Италии. Оттуда можно будет сесть на поезд в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Бельгия

Брюссель Берлин через Амстердам на European Sleeper

Бельгийско-нидерландская компания 25 мая запустила маршрут – из Брюсселя в Берлин через Амстердам. Только с одной пересадкой пассажиры European Sleeper могут путешествовать в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 2024 года планируется расширить маршрут в Дрезден и Прагу.

Льеж-Аахен и Маастрихт с Arriva, SNCB и NS

Новый железнодорожный маршрут между тремя странами будет соединять Аахен в Германии, Льеж в Бельгии и Маастрихт в Нидерландах. Проект является результатом сотрудничества Arriva (часть немецкой Deutsche Bahn Group), SNCB (Национальной железнодорожной компании Бельгии) и NS (Nederlandse Spoorwegen). Маршрут обещают открыть в декабре 2023 года.

Фото: Поезд будет соединять Аахен в Германии с двумя странами (unsplash.com)

Чехия

Прага-Цюрих с ČD

В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чешской Республики České dráhy (ČD) запустил новое спальное сообщение, соединяющее Прагу с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле.

Такие ночные путешествия – это возрождение маршрута, закрытого в 2017 году. Дорога займет чуть менее 14 часов. Путешественникам предложат разные варианты тарифов: от шестиместных кушеток до роскошных спальных купе с отдельными туалетами и душами. Стоимость билетов за одно спальное место в шестиместном купе – от 49,90 евро.

Франция

Париж-Берлин TGV (2024)

Франция и Германия анонсировали новый маршрут поезда TGV между Парижем и Берлином, который должен начать курсировать в 2024 году.

Сейчас путешествие между двумя столицами требует от путешественников пересаживаться на отдельной станции, например в Кельне или Франкфурте. Новое высокоскоростное сообщение позволит пассажирам совершать путешествие примерно за семь часов.

Фото: Поезд в Берлине (unsplash.com)

Париж–Венеция ночными поездами

Французский стартап Midnight Trains собирается соединить Францию и Италию новым ночным поездом из Парижа в Венецию через Милан с 2025 года при поддержке Европейской комиссии. Это позволит путешественникам из Великобритании быстрее и проще сесть на поезд в Италию.

Париж-Мадрид с Trenitalia

В декабре 2022 года FS Italiane Group – владелец итальянской национальной государственной железной дороги Trenitalia – объявила о планах запуска нового высокоскоростного железнодорожного сообщения Frecciarossa между Парижем и Мадридом. Запуск планируется в конце 2024 года. Новый поезд соединит Париж и Барселону.

Германия

Берлин–Стокгольм из Snälltåget

Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут своего поезда из Берлина в Мальме через Гамбург и Данию, продолжив его в Стокгольм. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов, а цена на билеты – около 50 евро.

Фото: Теперь из Берлина в Мальме через Гамбург и Данию можно добраться до Стокгольма (unsplash.com)

Штутгарт-Загреб и Риека с Nightjet и EuroNight

В новом расписании на 2023 год Nightjet продолжил сообщение со спальными поездами из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб из Штутгарта в Германии.

Сезонно маршрут будет пролегать до прибрежного хорватского города Риека, а общее время в пути составит около 15 часов.

Nightjet в Венецию курсирует через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, а рейсы в столицы Хорватии и Словении осуществляют Хорватские железные дороги HŽ и Словенские железные дороги SŽ под руководством EuroNight ÖBB.

Италия

Генуя-Неаполь из NTV Italo

В конце 2021 года итальянская компания высокоскоростной железной дороги NTV Italo запустила услугу в Геную, которая соединяет портовый город на северо-западе Италии с югом страны, который ранее был плохо связан.

Дорога из Генуи в Неаполь занимает менее семи часов, а билеты стоят около 80 евро в оба конца.

Из Милана в Париж из Frecciarossa

В конце 2021 года Frecciarossa – подразделение высокоскоростного оператора итальянских национальных поездов Trenitalia – запустило новый шикарный поезд между Миланом и Парижем.

Фото: До Милана из Парижа можно будет доехать за 29 евро (unsplash.com)

Дорога в поезде будет занимать немногим менее семи часов. Билеты стоят всего 29 евро.

Рим–Помпеи из Frecciarossa

В июле Италия запустила новое прямое скоростное сообщение с Римом в Помпею и обратно. Маршрут соединяет столицу с популярным местом археологических раскопок в регионе Кампания на юге Италии менее чем через два часа, отправляясь из Рима в 8:53 утра и отправляясь из города Помпеи в 18:40.

Сначала он будет отправляться только в третье воскресенье каждого месяца, но в будущем частота курсирований может увеличиться.

Португалия

От Порта до Лиссабона и Виго с сетью пиренейских железных дорог

Португалия одобрила планы строительства высокоскоростной железнодорожной линии между Лиссабоном, Порту и испанским городом Виго. Масштабный маршрут станет частью более широкой Пиренейской скоростной железнодорожной сети, которая пройдет через всю страну и соединит ее с Испанией.

Сейчас поездка между Порту и Лиссабоном занимает около трех часов. Новое железнодорожное сообщение сократит время в пути до 1 часа 15 минут.

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