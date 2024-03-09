От Швеции до Италии. В каких странах Европы больше всего велосипедистов

В Европе уже давно стало привычным делом пользоваться велосипедом вместо автомобиля или общественного транспорта. При этом доля людей, которые ежедневно крутят педали, все еще невысокая.

В каких странах и городах Европы больше всего людей ездят на велосипеде на работу и по делам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.com.

Сколько европейцев используют велосипед ежедневно

В исследовании Еврокомиссии о качестве жизни в европейских городах в 2023 году приняли участие более 70 000 европейцев из 83 городов ЕС, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, стран Западных Балкан и Турции. Им задавали вопросы о разных аспектах их жизни.

Оказалось, что велосипедом как средством передвижения по городу в среднем пользуются 14% опрошенных. Доля велосипедистов зависит от размера города – чем больше населения, тем меньше там желающих крутить педали и преодолевать расстояния на двух колесах.

Если в городе с населением меньше 250 тысяч ездят на велосипеде 16% жителей, то в городах-миллионниках велосипедистов уже 14%.

Фото: Двухколесный транспорт в Амстердаме (pixabay.com)

В каких городах и странах больше всего велосипедистов

Максимальное количество людей на велосипедах можно увидеть в северной части Европы. Каждый третий житель ежедневно пользуется велосипедом только в трех городах, два из которых – столицы.

Это Гронинген (Нидерланды), Амстердам (столица Нидерландов) и Копенгаген (столица Дании). В этих городах относительно низкая чисельность населения. При этом жители меньше довольны транспортной системой.

В десятку стран, где больше всего пользуются велосипедами, попали города северных стран – Бельгии, Швеции, Финляндии, Австрии и Германии.

Гронинген (Нидерланды) – 46%; Амстердам (Нидерланды) – 39%; Копенгаген (Дания) – 35%; Роттердам (Нидерланды) – 28%; Антверпен (Бельгия)– 28; Ольборг (Дания) – 26%; Мальмо (Швеция) – 26%; Оулу (Финляндия) – 23%; Грац (Австрия) – 21%; Гамбург (Германия) – 21%.

А меньше всего любителей ездить на велосипеде по городу – среди горожан в южных и восточных европейских странах. В Риме всего 5% населения ежедневно ездят на велосипеде, в Белграде и Вильнюсе – только 6% респондентов. Мало любят велосипеды также в Мадриде, Софии, Стамбуле.

Фото: Улицы Копенгагена (pixabay.com)

Кто чаще ездит на велосипеде среди горожан

Результаты опроса показали, что мужчины чаще ездят на велосипеде ежедневно. Также любителей крутить педали больше среди молодежи - 16% жителей в возрасте от 15 до 24 лет, а среди жителей от 55 лет таких только 13%.

Также больше пользователей велосипедов среди людей с высшим образованием, одиноких, но значительно меньше среди пенсионеров и безработных.

При этом автомобили ежедневно используют около 48% горожан. В большинстве стран столица имеет самый низкий уровень использования автомобилей. Там лучше развит общественный транспорт.

Европейская федерация велосипедистов приводит другие данные, которые в большей степени посвящены непосредственно велосипедам. Отмечается, что на уровень использования велосипедов в городах очень влияет развитая сеть велосипедных дорожек.

Фото: Мужчины чаще пользуются велосипедом (pixabay.com)

Федерация призывает лидеров принять Европейскую декларацию о велосипедистах, чтобы значительно увеличить количество безопасных велосипедных инфраструктур в Европе.

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