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От 500 евро на семью. Европейский регион вводит выплаты украинцам

Фото: Украинцы в Барселоне (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Впрочем, пособия там стали платить только в августе.

С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплату денежной помощи украинцам. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт правительства Каталонии.

На сайте Женералитата Каталонии (Generalitat de Catalunya) появилась страница с информацией о предоставлении помощи украинцам.

Прямая экономическая помощь направлена на людей, пострадавших от конфликта в Украине, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии и не имеющих достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро – у матери с ребенком.

"Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего", – говорится в объявлении.

Это означает, что семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком – 500 евро.

Фото: Помощь украинским беженцам (gettyimages.com)

Срок подачи заявок – с 15 декабря по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат – 6 месяцев без продления.

Кстати, Каталония очутилась на втором месте после Валенсии по количеству украинских беженцев в Испании. Регион со столицей Барселона привлек 34 тысячи искателей убежища.

Еще в июле Испания предоставила временную защиту более 130 000 беженцам. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

Напомним, мы писали, как получить временную защиту в ЕС повторно.

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