От 3 тысяч евро. Сколько стоит купить и зарегистрировать авто в Германии

Сейчас многие украинцы в Германии продолжают пользоваться автомобилями на украинской регистрации после вынужденного переезда в эту страну. В то же время другие покупают авто уже на местной регистрации.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, во сколько может обойтись покупка, регистрация и обслуживание авто в Германии.
Часто те, кто живет в Германии, отмечает качество транспортной системы в стране. Автобусы, поезда и другой транспорт приходит вовремя, и доехать можно в разные точки города и страны. Но авто – тоже хороший и удобный вариант передвижения.
Если вы хотите купить новый автомобиль, нужно запастись денежными средствами. Авто "из салона" в Германии стоит около 30-40 тысяч евро в зависимости от модели и бренда, года выпуска. Может стоить и гораздо дороже. Средний б/у автомобиль обойдется в 16-18 000 евро, если его приобрести в автосалоне, или 9-1300 евро у частного продавца, пишут на сайте Welcome-hub-germany.com.
Впрочем, есть в Германии и большой выбор бюджетных подержанных авто, и можно зайти действительно неплохие варианты по низким ценам – за 5 тысяч евро и дешевле, рассказывает РБК-Украина Елена Кабакова, которая сейчас живет вблизи Мюнхена.
"В Германии принято продавать автомобиль, если ему лет 5-6. Здесь действуют определенные экологические стандарты, которых немцы строго придерживаются. Часто действует такая логика: лучше продать машину раньше, чем ремонтировать, когда она начнет ломаться. Детали и сам ремонт авто здесь стоит довольно дорого. Обычно немцы аккуратно пользуются своими авто, не "убивают" и не ездят до последнего. И пробег никто не "скручивает": сколько машина проехала, столько и есть", – говорит собеседница.
По ее словам, на просмотр авто на вторичном рынке в Германии лучше ездить с кем-нибудь, кто разбирается в технических моментах и сможет проверить, как машина работает. В целом, по ее мнению, если вы хотите купить простое и удобное авто, то можно найти и за 3-5 тысяч евро.
После покупки вам нужно зарегистрировать транспортное средство, купить номерные знаки и купить наклейку выбросов (согласно экологическим стандартам). Это стоит недорого: около 100 евро.
В среднем страховка на авто в Германии стоит около 330 евро в год. Хотя страховка бывает разная, и ее стоимость может достигать 1000 евро в год в зависимости от типа автомобиля.
Сумма транспортного налога, которую необходимо уплатить в Германии, зависит от мощности двигателя вашего автомобиля и уровня выбросов в окружающую среду. За большинство транспортных средств платят около 110 евро в год.
В Германии ваш автомобиль должен проходить техосмотр каждые два года. Так называемый HU (Hauptuntersuchung) – эта проверка обычно стоит от 100 до 150 евро.
Часто живущие в Германии украинцы покупают машины, чтобы ездить на них именно в ЕС. А на ввоз авто в Украину из Германии спрос с прошлого года снизился. В комментарии РБК-Украина специалист по подбору авто в Германии Сергей Биляченко говорит, что в прошлом году был настоящий ажиотаж по ввозу машин в Украину, пока действовала нулевая растаможка.
Это повысило спрос авто по меньшей мере раз в десять, но потом спрос упал, когда "нулевое" растаможивание отменили.
По его оценкам, раньше перекупы зарабатывали по 500-700 долларов с машины, а в период без налогов выгода выросла до 1500-2000. При условии, что ввозили недорогие автомобили, которые в Украине стоят 4-7 тысяч долларов. Но когда растаможка опять сделала платной, спрос упал так же резко, как и вырос весной 2022 года.
По его словам, многие украинцы в Германии продолжают ездить на номерах с украинской регистрацией, пока это разрешено.
Цены на бензин в Германии часто меняются. За последние 12 месяцев цены на дизельное горючее колебались от 1,58 евро за литр до 2,32 евро за литр, а цены на бензин – от 1,65 до 2,20 евро за литр.
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