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От 1700 евро. В каких городах Польши самые большие зарплаты

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 18:14
От 1700 евро. В каких городах Польши самые большие зарплаты Фото: Коворкинг в Кракове (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше определили уровень зарплат по регионам и сферам деятельности. Оказалось, что только в трех городах средний заработок выше 8000 злотых.

Где в Польше самые большие зарплаты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Главное управление статистики проанализировало зарплаты в компаниях, где работают не менее 10 человек. Оказалось, что самые большие средние зарплаты в Кракове. Больше всего зарабатывают сотрудники компаний также в Варшаве и Гданьске.

Только в этих городах средний заработок составляет более 8000 злотых брутто (до вычета налогов) в месяц. Это примерно 1700 евро.

Средняя зарплата более 7500 злотых выплачивается в компаниях в таких городах:

  • Катовице;
  • Познань;
  • Вроцлав.

В других крупных городах средняя зарплата была в пределах 6000-7000 злотых. Еще меньше зарабатывали работники в городах Белосток и Кельце.

От 1700 евро. В каких городах Польши самые большие зарплаты

Фото: Офисная работа в Польше (unsplash.com/campaign-creators)

Отмечается, что прибытие беженцев из Украины снизило давление на повышение ставок, ведь количество работников увеличилось. Например, самая большая группа беженцев дольше оставалась в Варшаве, и именно там в течение года занятость в секторе предприятий выросла более чем на 27 тысяч человек, тогда как в Кракове – на 9,5 тысяч человек.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере IT. Здесь зарплаты почти вдвое выше средних зарплат в других сферах деятельности. Таких компаний много в Кракове.

Минимальная заработная плата в Польше выросла с 1 января 2023 года до 3490 злотых брутто/2709 злотых нетто (на руки) – 577 евро.

Напомним, мы писали, как отличаются зарплаты в Украине и Польше.

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