Выбор предметов и график экзаменов. Как учиться в Словакии бесплатно: опыт украинки

Словакия – одна из стран Европейского Союза, которая дает иностранным студентам вид на жительство сразу после приезда при условии обучения в государственных университетах. Здесь есть такая возможность, в отличие от большинства других государств ЕС, где действуют только студенческие визы. Также Словакия предлагает бесплатное обучение для украинцев в любом из 33 государственных учебных заведений, если проходить обучение на словацком языке.

Для TRAVEL РБК-Украина украинская блоггер и путешественница Наталья Будянская рассказала о возможности бесплатной учебы для украинцев в Словакии. В одном из университетов этой страны учится ее дочка.

ВНО и изучение языка. Как получить образование в Словакии и что для этого нужно

Рассмотрим на примере обучения в Словакии, где можно учиться в высшем учебном заведении бесплатно.

Во-первых, для этого нужно учить словацкий язык, и начинать следует уже сейчас. Чем лучше студент будет понимать язык, тем проще будет в учебе. Хотя сертификат на уровень знаний при поступлении в университет не требуют.

На сайте каждого высшего учебного заведения указан перечень документов, который нужно собрать и предоставить в деканат. Обязательными являются нострификация, перевод и апостиль. Когда я погрузилась в изучение списка необходимых бумаг и срока их подачи, поняла, что сама не справлюсь. Сбор документов – задача достаточно кропотливая и не заканчивается выпиской оценок с добавлением автобиографии. Этот процесс мы доверили фирме с большим опытом.

Фото: Наталья Будянская с дочерью в Словакии

Результаты украинского ВНО не учитываются, это правда. Учитывается средний балл за последние четыре года обучения. Как его посчитать? Составляете годовые оценки и делите на количество предметов. И так по каждому году за 8, 9, 10 класс и первое полугодие 11 класса. Минимальный проходной балл – 7.

В некоторых учебных заведениях вообще нет вступительных экзаменов. Некоторые проводят собеседование онлайн на словацком языке, в некоторых нужно сдать тест. Это зависит от выбранной специальности: нужно проверять информацию в каждом частном случае.

Некоторые направления профессий принимают студентов с результатом не ниже 9 баллов. Но в целом найти специальность и университет под свой уровень знаний не так сложно.

Фото: В отличие от других стран ЕС, Словакия дает иностранным студентам вид на жительство сразу после приезда

Самостоятельный выбор предметов. Как проходит обучение в университете

В университетах действует цифровая система AIS, где у каждого студента есть свой личный кабинет со всей информацией: оценками, расписанием, специализацией, предметами, важными объявлениями, фамилиями и контактами преподавателей. Да, расписание не висит бумажным табло в коридоре: его присылают каждому лично. В электронном кабинете происходит регистрация на экзамен, там же находится зачетная книжка. Собраний и сентябрьских "линеек" здесь не бывает.

Также в учебном плане нет лишних предметов. То есть, если ты изучаешь менеджмент, в программе не будет философии, политологии, тригонометрии, высшей математики и других дисциплин, которые не касаются изучения выбранной специальности. Только предметы, которые реально пригодятся по специальности. К примеру, на предмете "менеджмент" разбирают проблемные места мировых фирм. Да, сразу. Уже со второй недели обучения на первом курсе.

Фото: Студенческое общежитие словацкого университета

Группа, где учится моя дочь, выбрала компанию "Форд" – успехи и поражения всемирно известной компании. Студенты анализировали, что можно было бы изменить в работе этой компании, что улучшить, как увеличить прибыль, модернизировать производство и так далее. Это была задача на несколько недель. Студенты создают проект и представляют его перед аудиторией.

В общей сложности есть около восьми-десяти предметов в семестре. Есть обязательные, согласно графику учебного плана, и также дополнительные. То есть студент сам выбирает, что хочет изучать факультативно и добавляет эти предметы в свое расписанию.

Каждый предмет имеет свой вес, ценность. Она здесь называется "кредит". Предметы по специальности имеют большее число кредитов, необязательные – меньше. Есть установленный минимум, который нужно набрать для обучения на том или ином курсе. Профильные предметы по выводам семестра сдаются в виде экзаменов, дополнительные предметы – в виде зачетов.

Дополнительный предмет "физическая культура" делится на группы. Например, если ты любишь командные виды спорта, ты будешь посещать только их. То есть твоя физ-ра состоит из волейбола (если ты выбрал его), хоккея на траве, футбола, гандбола или баскетбола. Ничего другого, ничего лишнего. Студенту на телефон приходит смс с указанием времени, когда команда собирается на игру, и они присоединяются к занятиям в указанном месте и в указанное время.

Фото: Словакия предоставляет возможность украинцам учиться в местных университетах бесплатно, если обучение будет проходить на словацком языке

С бегом или туризмом (они также относятся к физической культуре) проще. Устанавливаешь специальное приложение на телефон и… бегаешь, когда тебе хочется и где тебе нравится. Хоть утром, хоть вечером, хоть по выходным. Вдоль набережной Дуная, в парке, вокруг студгородка – не важно.

В среднем нужно пробежать пять миль в неделю. Хочешь – сразу набегай весь километраж, хочешь – разбивай по дням и неделям. То же самое – с туризмом. Там нужно необходимое количество шагов находить. В конце семестра на зачет приносишь телефон и показываешь результаты из этого приложения преподавателю.

Фото: Дочь Натальи активно учила словацкий язык задолго до поступления в университет

Индивидуальное расписание экзаменов. Как выглядит сессия

Процедура сдачи экзаменов очень отличается от той, которая есть в украинских ВУЗах. Особенно я удивлялась, сопоставляя с теми воспоминаниями, которые у меня остались от собственной студенческой сессии.

Во-первых, расписание сдачи экзаменов студент формирует себе самостоятельно.

Да-да, преподаватели выставляют даты, а ты сам выбираешь, когда готов сдавать этот предмет. Можно выбрать сдавать экзамен не со своей группой, если тебя не устраивает дата. И это нормально. Более того, можно выбрать другого преподавателя на предмет, если свой чем-то не нравится.

Аналогично и со временем сдачи экзамена. Есть утреннее, обеденное и вечернее. Это удобно для студентов, которые во время учебы уже подрабатывают.

Во-вторых, у студента есть три попытки. Вы это можете себе представить? У нас было так: не сдал экзамен в летнюю сессию, поедешь домой с "хвостом" на осень. А тут – целых три попытки в одну сессию и на каждый предмет. Не получилось с первого раза – сразу записывайся на следующую попытку, не теряй времени.

Фото: Занятия по бегу можно проводить где угодно. К примеру, на набережной или в парке в любое время

Важно: сдача экзамена допустима только в то время, на которое студент записался в информационной системе AIS. Договориться с преподавателем вне системы практически невозможно. "Дедлайн" регистрации на конкретную дату – за три дня до экзамена.

Шкала оценок соответствует международному стандарту: A, B, C, D, E. Если студент получил оценку Fx – экзамен не сдан. Если все три попытки обязательного предмета будут провалены, придется брать этот же курс повторно в следующем семестре.

В третьих, в деканат ходить не надо. Система AIS находится в телефоне (ноутбуке). Там студент может смотреть все объявления, туда же выставляются оценки по предметам. Это значит, что не нужно ходить в институт и искать преподавателя на кафедре, достаточно иметь доступ к интернету.

Если вас заинтересовала тема обучения в Словакии, если вы вспомнили, что уже февраль, а ваш ребенок не знает, кем стать и где учиться, если вы мечтаете о европейском образовании, вполне можно рассмотреть Словакию.

Больше историй от Натальи Будянской – на ее странице в Instagram.

Напомним, ранее Наталья Будянская рассказывала, как работала на производственном цехе суши в Словакии и почему оттуда быстро уволилась.

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