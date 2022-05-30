Повернуть гроші, якщо лайнер зникне. Пасажирам запропонували дивний тур в небезпечну зону

У районі Бермудського трикутника зникли десятки кораблів та літаків

Американська туркомпанія, яка займається круїзами, опублікувала дивну пропозицію мандрівки на лайнері, що прямує в таємничий Бермудський трикутник. Пасажирам обіцяють, що вони отримають повне повернення коштів, якщо корабель зникне.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Сумнозвісний Бермудський трикутник, також відомий як "трикутник диявола", залишається загадкою. За деякими даними, в цьому регіоні таємничим чином зникли десятки кораблів і літаків. Бермудський трикутник – зона в Саргасовому морі у водах Атлантики.

За однією з версій, там відбуваються загадкові зникнення морських і повітряних суден та інші аномальні явища. Більшість випадків було пов'язано з погодними умовами й людським фактором.

У рекламі на своєму сайті Американське туристичне агентство Ancient Mysteries Cruise заявило:

"Не турбуйтеся про те, що ви можете зникнути в цьому турі по Бермудському трикутнику. У туру – 100-відсоткова норма повернення, і ваші гроші вам повернуть у тому рідкісному випадку, якщо ви зникнете".

Згідно з програмою туру, пасажири вирушать в Атлантичний океан на норвезькому лайнері Prima, який прямує з Нью-Йорка на Бермудські острови в березні 2022 року. Згідно з рекламою, гості можуть насолодитися ексклюзивним сутінковим круїзом Бермудським трикутником на судні зі скляним дном, супроводом гіда, якому можна поставити питання і отримати цікаві відповіді.

Розміщення в каюті в рамках туру коштує 1450 фунтів стерлінгів (близько 53,5 тисяч гривень).

Нагадаємо, готель у Британії відмовився приймати туристів і розмістить українських біженців.