В Угорщині змінюють правила безкоштовного проїзду українців: деталі

З 15 вересня білети "Солідарності" видаватимуть на визначених станціях

Із 15 вересня в Угорщині змінюються правила безплатного проїзду поїздами для українських біженців. Тепер отримати безкоштовні квитки можна буде за окремими напрямками на визначених станціях.

Йдеться передовсім про проїзд від кордону до станцій всередині країни та на міжнародних маршрутах в межах Угорщини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт угорської державної залізниці.

За якими маршрутами діятиме безплатний проїзд поїздами

Українці, які знайшли прихисток в Угорщині, з 15 вересня зможуть подорожувати безкоштовно з квитком "Солідарності" у вагонах другого класу за такими напрямками:

від станцій на маршруті Захонь – Ніредьхаза; станцій Хидашнемети/Нірабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза - до станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/Кебанья-Кішпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфьольд/Хедьешхалом/Cоб;

Також:

від станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кішпешт/Будапешт-Келенфьольд - до станцій Хедьешхалом/Cоб;

Зазначається, що купити квиток "Солідарності" від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта неможливо.

Отримати квитки для безплатного проїзду можна лише:

в касах станцій з відправленням поїзда з цих станцій від кордону в регіони країни або з Будапешту до станцій на кордоні (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нiрбогдань, Кемече, Шоштохедь, Шошто, Ніредьхаза, Хидашнемети, Нірабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келеті, Будапешт-Нюгаті, Будапешт-Делі, Кебанья-Кішпешт, Будапешт-Келенфьольд);

на борту певних поїздів, що перетинають кордон, при пред'явленні відповідного документа, що посвідчує особу.

Фото: Українські біженці в Угорщині (gettyimages.com)

Які ще пільги для подорожей пропонує Угорщина

Для інших подорожей Угорщина надає пільги відповідно до постанови уряду 85/2007. Розміри знижок залежать від статусу та віку. У яких випадках українці можуть подорожувати дешевше:

100% знижки на квитки – особи які подають заяву на визнання біженцем чи на отримання тимчасового захисту ; ті, хто вже отримав такий статус;

; ті, хто вже отримав такий статус; 100% - дітям до 6 років, які подорожують з дорослими;

50% - дітям 6-14 років;

33% - особі до 26 років;

33% - знижка для батьків, які супроводжують 1-2 дітей;

90% - групова знижка для багатодітних сімей.

Для всіх інших поїздок діє стандартний тариф - квитки можливо придбати в додатку MAV, на сайті www.jegy.mav.hu , в квиткових автоматах і в касах.

Знижки не надаються на міжнародні поїздки. Безкоштовні квитки "Солідарності" можна використовувати для міжнародних подорожей - на частині маршруту в межах Угорщини.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині продовжать квитки за 9 євро.