Большая польза. Как украинские беженцы влияют на польское общество

С первых дней войны в Украине через 535-километровую границу Польши хлынул поток беженцев в масштабах, которых в Европе не было со времен Второй мировой войны.

Что изменилось в Польше в связи с приемом более миллиона украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на intellinews.com.

Сколько украинских беженцев остаются в Европе

По ежедневным отчетам Пограничной службы Польши, на сегодняшний день почти 8,1 млн украинцев пересекли границу с Польшей – это основной маршрут выезда беженцев. С тех пор почти 6,2 млн человек вернулись обратно.

Из оставшихся 1,9 млн беженцев некоторые переехали в другие страны ЕС, а в Польше остались около 1 млн людей. Власти Украины призвали беженцев остаться в Европе на зиму, поскольку постоянные российские бомбардировки инфраструктуры делают жизнь в стране все более сложной.

Всего в Европе были зарегистрированы 7,8 млн беженцев, в том числе 4,5 млн –в ЕС. Польша предоставила убежище наибольшему количеству украинцев среди стран ЕС, хотя Чехия получила большую часть по отношению к своему населению.

Как волна украинцев повлияла на экономику Польши

Большой приток беженцев оказал глубокое влияние на общество и экономику Польши, пишет издание.

В стране прогнозировали, что к концу 2022 года на помощь украинским беженцам будет потрачено 18 млрд злотых (3,83 млрд евро), включая выплаты, организацию образования для украинских детей медицинское обслуживание.

На деле поляки потратили на помощь беженцам гораздо больше – за счет частной помощи, начиная от разовых пожертвований денег и предметов первой необходимости и заканчивая долгосрочной арендой квартир или комнат в своих домах.

Фото: Около 71% беженцев в стране – женщины, 47% – дети до 18 лет (Getty Images)

Однако украинцы не просто получатели помощи. Более миллиона новых потребителей помогли поддержать розничную торговлю, которая снизилась из-за инфляции. Пока поляки сокращали свои расходы, украинцы продолжали делать покупки.

Продажи текстиля, одежды и обуви подскочили на 41,9% в марте по сравнению с тем же месяцем годом ранее, а в апреле - на 121,4% в годовом исчислении.

В октябре беженцы по-прежнему стимулировали продажи текстиля, одежды и обуви, а также фармацевтических препаратов и косметики.

"Украинцы – образованные и предприимчивые"

С первых месяцев украинцы перешли от поиска убежища к поиску заработка, хотя матеряи с детьми ограничены в трудоустройстве. Около 71% беженцев – женщины, 47% - дети до 18 лет.

Недавнее исследование, проведенное Лодзинским университетом, показало, что к сентябрю работали половина беженцев, а 25% - искали работу. Таким образом, украинцы также стали важными вкладчиками в налоговую систему за счет социальных выплат.

Некоторые из них активны в качестве представителей малого бизнеса. Только до конца сентября украинцы в Польше открыли около 10 000 предприятий. Более 1100 – это парикмахерские, салоны красоты, обычно принадлежащие женщинам. Но украинцы также создали компании по обслуживанию программного обеспечения, а также фирмы, предлагающие услуги по строительству и ремонту.

Фото: Большинство кредитов, которые берут украинцы в банках Польши – это кредиты на жилье (wikimedia.org)

Кредиты украинцев в польских банках составили примерно 0,8% от всего кредитного портфеля польских банков и составляют 6,34 млрд злотых, что в четыре раза больше, чем в 2018 году. Данные включают и украинцев, которые жили в Польше перед войной.

Более 75% украинских кредитов в польских банках – кредиты на жилье, из них 18% – наличными.

Приток еще более миллиона украинцев мог бы смягчить проблемы Польши с рынком труда, низким уровнем рождаемости и стареющим обществом, отмечают эксперты.

Исследование Лодзинского университета также показало, что не менее половины украинских беженцев имеют высшее образование.

"Люди, которые уезжают из своих регионов, яявляются "положительно самоотобранными". Они лучше образованы, более предприимчивы. Они приносят пользу странам-получателям", – заявила изданию в ноябре главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

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