Трудно привыкнуть. Почему украинцы возвращаются из Канады домой, несмотря на войну

Канада приняла уже 173 тысяч украинцев по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), которую ввели в связи с войной. Такая виза позволяет трудоустроиться и интегрироваться в общество.

Впрочем, часть украинцев принимают решение вернуться в Украину, несмотря на продолжающуюся войну, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cbc.ca.

Своими историями поделились молодые украинцы, решившие вернуться из Торонто в Украину. Они не смогли привыкнуть к жизни на другом континенте.

Например, Александра Балицкая переехала в Торонто по приглашению канадского работодателя, когда осенью в Украине начались атаки на инфраструктуру и отключения света. Ее шокировали высокие цены и требование предоплаты за три месяца аренды. После увольнения с работы через полгода Александра решила вернуться в Украину.

17-летний студент из Днепра Егор Горенич прожил в Канаде с тетей 2 месяца и решил вернуться, потому что ему было сложно найти друзей в канадской школе и он чувствовал себя изолированным.

"Я не мог привыкнуть к канадскому образу жизни. Европейский образ жизни слишком знаком, слишком любим. Мы не могли позволить себе оставаться в другой европейской стране, поэтому я вернулся в Украину", – рассказал он.

Фото: Помощь украинским беженцам в Канаде (gettyimages.com)

Сотрудник социальной службы украинцев Канады в Торонто Андрей Завьялов лично знает 15 украинцев, вернувшихся домой. Он опросил 734 украинца с визой CUAET и изучил их настроения. Согласно собранным данным:

40,2% попробуют остаться в Канаде навсегда;

4,7% хотят вернуться в Европу при первой возможности;

еще 11,6% планируют вернуться в Украину после войны;

остальные опрошенные еще не определились с планами по поводу будущей стране проживания.

Основным фактором для возвращения был "родители, семья и родственники". Также украинцы возвращаются, потому что их побуждает любовь к родному дому и тоска по жизни в Украине.

Раньше мы писали, сколько украинцев в Чехии планируют вернуться домой в ближайшее время.