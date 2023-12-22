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Польский город в топ-5 с самым высоким качеством жизни в Европе: чем он особенный

Пятница 22 декабря 2023 11:30
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Польский город в топ-5 с самым высоким качеством жизни в Европе: чем он особенный Фото: Архитектура Гданьска (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В новом рейтинге европейских городов, где люди больше всего довольны своей жизнью, польский Гданьск попал в топ-5. Город также один из лучших для проживания с маленькими детьми и мигрантов.

В исследовании учитывались все удобства – от работы транспорта и организаций до чистоты улиц и безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Новый рейтинг качества жизни в европейских городах (Quality of life in European cities 2023), созданный по заказу Европейской комиссии, показывает уровень удовлетворенности жителей своим проживанием в 83 городах. Оценивались города ЕС, Британии, Турции и балканские страны.

Портовый город Гданьск с живописной архитектурой на севере Польши – на четвертом месте рейтинга. Только в трех европейских городах больше людей ощущают себя более довольными условиями для жизни – в Цюрихе (Швейцария), Копенгагене (Дания) и Гронингене (Нидерланды).

Кроме того, Гданьск занял пятое место в категориях городов, где хорошо живется мигрантам из других стран. Лучшие условия оказались только в Кардиффе (Уэльсе), Лиссабоне (Португалия), городе Брага (Португалия) и Гронингене (Нидерланды).

Один из самых красивых городов Польши занял пятое место среди городов с лучшими условиями проживания для семей с маленькими детьми. Впереди Гданьска только Кардифф (Уэльс), Оулу (Финляндия), Брага (Португалия) и Лейпциг (Германия).

В то же время, качество жизни во многих польских городах стремительно улучшается. В частности, за положительные изменения за последние 5 лет в топ-10 рейтинга попали несколько мест Польши:

  • Белосток (первое место);
  • Гданьск (второе место);
  • Краков (шестое место);
  • Варшава (девятое место).

Среди других городов с быстрым улучшением качества жизни – Клуж-Напока (Румыния), Вильнюс (Литва), Острава (Чехия), Таллин (Эстония), София (Болгария) и Анталия (Турция).

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