Вакансії для українців. Скільки можна заробити у Словаччині без знання мови

Статус тимчасового захисту в Словаччині отримали більше 76 тисяч українських біженців. Це означає, що й окремий дозвіл на роботу в країні цим українцям не потрібен.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які вакансії пропонують нашим спывгромадянам у Словаччині та скільки можна заробити без знання мови.

Попит на перукарів та медсестер. З чого почати пошук роботи у Словаччині

Українці можуть знайти безліч варіантів працевлаштування у Словаччині, крім роботи на посаді держслужбовця, зазначають на сайті VisitUkraine.today.

Без знання мови українкам з тимчасовим захистом можна влаштуватися покоївками, посудомийницями, прибиральницями, доглядальницями, а також на деякі роботи у сферах фармацевтики, будівництва та агропромислової сфери.

Існує попит на медсестер, інженерів, програмістів, фінансистів, маркетологів, пекарів, водіїв. Є робота на заводах різних галузей (наприклад, для операторів молокозаводів, обладнання для пакування), а у агрокомплекси запрошують іноді працювати цілими сім’ями з забезпеченням житлом та харчуванням.

Фото: Робота на кухні ресторану (unsplash.com/mealpro)

Для пошуку ваканcій варто звернутися до Центру праці або шукати пропозиції на спеціалізованих сайтах в інтернеті. Будь-які документи про освіту та навички стануть у пригоді: дипломи, сертифікати про проходження курсів, рекомендації попередніх працедавців.

Для того, щоб скласти резюме для словацьких працедавців, варто ознайомитися із шаблоном, а поради щодо написання словацькою доступні на сайті profesia.sk.

Мінімальна зарплата у 2022 році складає 623 євро. Але в середньому тут заробляють орієнтовно по 1100-1200 євро. Таких сум вистачає на проживання, наприклад, 1-кімнатна квартира у центрі міста обійдеться від 450 євро. Які середні зарплати за професіями у цій країні можна подивитися у табличці.

Де шукати роботу в Словаччині: сайти з вакансіями для українців

Проконсультутють, протестують та спрямують на підвищення кваліфікації у Центрі праці. Це є найзручніший варіант для пошуку роботи для біженців, адже в центрі згодом пропонуватимуть вакансії.

Фото: Пошук роботи можна вести самостійно на сайтах (unsplash.com/annie-spratt)

Також можна звернутися і в Міграційний інформаційний центр Міжнародної організації з міграції, де безкоштовно допоможуть скласти резюме словацькою, розкажуть про визнання освіти та трудового досвіду, про права та обов’язки, дадуть роз’яснення щодо трудових договорів. Можуть посприяти й у професійній перепідготовці, навчанні.

Самостійно шукати роботу можна на таких сайтах:

Міжнародні платформи для українців:

helpukrainians.jooble.org/slovakia

uatalents.com

jobaidukraine.com/jobs

layboard.com/ua/vakansii/slovakiya

app.remoteukraine.org/register

Словацькі платформи:

istp.sk

workania.eu

profesia.sk

kariera.zoznam.sk

praca.sme.sk

Персональні пропозиції:

jobs.sap.com - ІТ-сфера,розробники та проектувальники ПЗ, передпродаж/продаж, саппорт, консалтинг, кадрова політика, фінанси.

Яку роботу пропонують українкам та скільки можна заробити

Як і в кожній європейській країні, у Словаччині є велика кількість вакансій на підприємствах, складах і виробництвах, які підходять переважно фізично сильним чоловікам. Втім, є робота руками й для жінок. Наприклад, у пральнях чи швейних цехах, або ж на кухні ресторанів.

Фото: Оголошення про вакансію кухаря (скріншот РБК-Україна/profesia.sk)

У деяких вакансіях зазначається, що достатньо шкільної освіти без спеціальної середньої, але бажано із схожим досвідом.

Наприклад, до вакансії швачки у компанії, яка займається виробництвом поролону для автомобільних сидінь та підголівників, описуються обов'язки: розкрій та пошиття деталей, контроль якості продукції. Уточняється, що це сидяча робота, яка не підійде алергікам та астматикам. Потрібна спритність рук і готовність до роботи в різні зміни. За відвідуваність обіцяють премію в 150 євро, 13-й оклад. Також обіцяють вступний бонус в 500 євро після проходження випробувального терміну. За таку роботу пропонують платити 830 євро брутто (до відрахувань).

Фото: Оголошення про роботу в хімчистці (скріншот РБК-Україна/profesia.sk)

Зате на посаді шеф- кухаря в мережі ресторанів азійської кухні обіцяють зарплатню в 1500-1800 євро. Працівник має керувати процесами приготування суші та гарячих страв. При цьому передбачене навчання і знижки на страви мережі.

"Ми хотіли б вітати людину, яка: має тісні стосунки з людьми та гастрономією, має дійсну довідку про стан здоров'я, приємну поведінку, виконує роботу з хорошим почуттям, є амбіційною та хотіла б стати керівником нових закладів, який ми відкриємо в найближчі місяці", - говориться в описі вакансії із позначкою "Можливість для людей з України".

Фото: Шукають швачок без алергії для пошиву автомобільних чохлів (скріншот РБК-Україна/profesia.sk)

На посаді кухаря ресторану в 4* готелі в місті Жиліна пропонують платити 1700 євро до відрахувань, помічнику кухаря – 1200 євро, а за прибирання і миття посуду – 900 євро.

Без спеціальної освіти пропонують працювати й у пральні за 800 євро. Обов'язки: обробка текстилю та обладнання, експлуатація обладнання в пральні та хімчистці – в "найсучаснішій промисловій пральні в регіоні - безпосередньо в Братиславі Петржалка".

Передбачена неповна зайнятість за бажання, але за повну відвідуваність бонус – 50 євро. Також можна працювати понаднормово. Компанія видає талони на харчування. На посаду підходять кандидати із базовою освітою, вмінням працювати у команді, володіння іноземною мовою буде перевагою. Зазначається, що це робота стоячи.

У сімейний дитячий центр на Петржалці з танцювальними та ігровими залами, басейном, зоною скелелазання і батутами шукають прибиральницю на зарплату в 950 євро. В обов'язки входить щоденна ранкова підготовка басейну перед заняттями, прибирання бруду з килимів, циновок та інших поверхонь, миття та дезінфекція підлоги в центрі, миття та полірування вікон, дзеркал та інших скляних поверхонь, викидання сміття.

Фото: Оголошення про роботу в теплицях (facebook.com/Робота в Словаччині та Чехії)

Такі ж суми можна заробити й на сезонних роботах у сільському господарстві. Оголошень про вакансії зі збору врожаю є чимало в тематичних групах Facebook.

Втім, є й робота для фахівців з вищою освітою. Наприклад, в міжнародну архітектурну компанію запрошують дизайнера приміщень та різних споруд. Зарплату пропонують на рівні 1100-2200 євро залежно від кваліфікації.

Нагадаємо, ми писали, скільки платять українцям у Великій Британії без знання мови.