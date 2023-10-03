Вслед за США. Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в еще одной стране

Украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение совершать международные рейсы в Канаду. Соответствующий сертификат авиаперевозчику выдали канадские власти.

Теперь украинская авиакомпания сможет предоставлять свои самолеты в аренду другим авиакомпаниям для рейсов из Канады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

SkyUp получила сертификат иностранного авиаперевозчика Foreign Air Operator Certificate (FAOC) от властей Канады, что позволит выполнять международные полеты и работать на чартерных рейсах из этой страны.

Потенциально самолеты украинской авиакомпании могут арендовать канадские авиаперевозчики для рейсов в Мексику, Доминиканскую республику, Кубу и другие страны.

В Канаде получили разрешение на работу 9 авиалайнеров SkyUp. Это весь флот, который сейчас эксплуатирует украинская авиакомпания. Семь Boeing 737-800 рассчитаны на 189 мест, а два Boeing 737-700 – на 149 пассажиров. Поскольку типы самолетов имеют максимально возможное количество мест, это удобно для перевозки пассажиров на популярных туристических направлениях.

Ранее авиакомпания SkyUp получила разрешение на работу в США. Перевозчик получил соответствующий сертификат от властей США для четырех Boeing 737-800.

До войны авиакомпания совершала внутренние рейсы по Украине, международные регулярные и чартерные рейсы. После 24 февраля 2022 года SkyUp сменила формат работы и начала сдавать свои самолеты иностранным авиакомпаниям в мокрый лизинг – временную аренду вместе с экипажами.

В сентябре 2023 года самолеты SkyUp выполняли чартерные рейсы Tailwind Airlines (Турция), Corendon Dutch Airlines (Нидерланды), молдавской HiSky, FlyEgypt (Египет), доставляя туристов на курорты Европы и Турции.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. В сентябре 2023 года за границей выполняли рейсы три крупные украинские авиакомпании.

Также мы сообщали, что украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода. Этот аэродром расположен вплотную к границе со Словакией.

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