RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Швейцарии предоставит стипендии украинским исследователям и ученым: детали

Фото: Университет Цюриха (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских исследователей и ученых приглашают подаваться на федеральные стипендии от правительства Швейцарии. Документы принимаются до 10 декабря 2023 года.

Это возможность бесплатно учиться в государственных университетах, федеральных политехнических институтах и университетах прикладных наук Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Швейцарии в Украине.

Отмечается, что правительство Швейцарии объявляет федеральные стипендии для украинских исследователей и ученых:

  • исследовательские стипендии (Research scholarships);
  • стипендии для соискателей ученой степени доктора наук (PhD scholarships);
  • стипендии для постдокторантов (Postdoctoral Scholarships).

Прием заявок в Украину проводит посольство Швейцарии. Получить аппликационные документы и ответы на вопросы проведения конкурса можно, написав на почту kyiv@eda.admin.ch. Тема письма: Swiss Government Excellence Scholarships.

Конечный срок подачи документов – 10 декабря 2023 года.

Размер исследовательских стипендий на 2024/25 учебный год – 1920 швейцарских франков в месяц (1990 евро), размер стипендии для соискателей ученой степени доктора наук такой же, стипендия для постдокторантов будет составлять 3500 швейцарских франков в месяц (33).

Требования к кандидатам и условия проведения конкурса можно найти по ссылке.

Напомним, мы писали, какие университеты Германии предлагают программы для украинцев.

Также мы рассказывали, как украинцам поступить в университет в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцариястипендииуніверситети