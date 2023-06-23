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Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцев

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 08:30
Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцев Фото: Университет в Гамбурге (facebook.com/unihamburg)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Германии могут поступить в университеты страны или продолжить там обучение. Некоторые заведения позволяют учиться бесплатно или оказывают другую поддержку.

Какие высшие учебные заведения Германии предлагают специальные программы для украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

  • Берлинский свободный университет

В университете Freie Universitaet Berlin украинским беженцам предлагают следующие програмы помощи:

  • специальные гранты для обучения;
  • социально-психологические консультации;
  • финансовую поддержку;
  • информирование об обучении.

В этом заведении есть Центр обслуживания студентов, куда можно обратиться за подробной информацией об учебных программах, условиях поступления и подачи заявки на бюджет, степенях высшего образования. Чтобы учиться на дневной форме и получать стипендию, можно подать заявку на сайте заведения.

Для беженцев из Украины университет периодически проводит онлайн-тренинги на английском языке с переводом на украинский.

На платформе Global Campus Freie Universität Berlin можно найти информацию о программах изучения культуры Германии и немецкого языка. Там можно пройти краткосрочное обучение на разных уровнях с помощью инновационных подходов.

Адрес: Kaiserswerther Str. 16-18, +49 30 838-1, +49 30 838-70000, info-service@fu-berlin.de .

Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцевФото: В Берлинском университете можно получить гранты на обучение (facebook.com/freieuniversitaetberlin)

  • Рейнско-Вестфальский технический университет

В этом университете льготы для украинских беженцев действуют в рамках программы "High Potential Student Grant". Можно обратиться за консультациями по обучению, полному или частичному финансированию, языковым курсам, бесплатному питанию и правовому статусу.

Украинцы могут получить гранты. Финансируются расходы на обучение, проживание, транспорт, плата за экзамены и затраты на интеграцию. Срок программы финансирования – до 30 месяцев.

Информация об условиях поступления размещена на сайте.

Адрес: Templergraben 55, +49 241 80 1, impressum@rwth-aachen.de.

  • Бременский университет

В этом вузе также оказывают финансовую поддержку. Беженцам в университете предлагают присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию – HERE AHEAD. Подать заявку можно на сайте.

Основное внимание в обучении уделяется языковой и технической подготовке. Курсы немецкого предлагаются от уровня А2 до свободного владения C1. Слушатели курсов получают профессиональную подготовку для обучения в высших учебных заведениях Бремена и Бремерхафена.

Также абитуриенты могут посещать подготовительный колледж и подготовиться к сдаче вступительного экзамена.

Электронная почта: kinne@aheadbremen.de, +49 421 218-69681.

Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцевФото: Студенты в Бременском университете (facebook.com/universitaetbremen)

  • Гамбургский университет

Бесплатное обучение для беженцев из Украины в этом заведении предлагают следующие подразделения:

  • юридический факультет;
  • факультет экономики и социальных наук;
  • медицинский факультет;
  • педагогический факультет;
  • гуманитарный факультет;
  • факультет математики, информатики и естественных наук;
  • факультет психологии и науки о движении;
  • факультет бизнес-администрирования.

Для магистрантов и докторантов из Украины есть возможность пройти исследовательскую стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.

Для поступления нужно пройти признание зарубежного аттестата об окончании школы. Также – подтверждение уровня немецкого языка минимум В2. Беженцы с уровнем B1 могут пройти языковые курсы.

На базе заведения работает Центр психологических консультаций, украинцам предоставляют бесплатные билеты на посещение библиотеки на 1 год.

Электронная почта: uhhhilft-ukraine@uni-hamburg.de, +49 40 42838-1807.

Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцевФото: Поддержка Украины в Гамбургском университете (facebook.com/unihamburg/ UHH/Esfandiari )

  • Ганноверский университет Лейбница

В университете предоставляется финансирование и языковые курсы. Для обучения нужно подтвердить языковой уровень и иметь переведенные украинские документы об образовании.

Для финансирования обучения следует подать заявку на получение BAföG в Центр занятости. Помощь будут выплачивать тем, кто проживает в Германии менее 15 месяцев. Стипендию можно получить через разные фонды. Крупнейшей организацией, выплачивающей стипендии беженцам и финансирующей международные обмены, считается DAAD. Также можно обращаться:

Другие стипендиальные программы:

Телефоны: +49 511 762-2020, +49 511 7620.

Напомним, мы писали, как украинцам поступить в университет в Польше.

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