Бесплатное обучение и поддержка. Какие университеты Германии предлагают программы для украинцев
Украинские беженцы в Германии могут поступить в университеты страны или продолжить там обучение. Некоторые заведения позволяют учиться бесплатно или оказывают другую поддержку.
Какие высшие учебные заведения Германии предлагают специальные программы для украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
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Берлинский свободный университет
В университете Freie Universitaet Berlin украинским беженцам предлагают следующие програмы помощи:
- специальные гранты для обучения;
- социально-психологические консультации;
- финансовую поддержку;
- информирование об обучении.
В этом заведении есть Центр обслуживания студентов, куда можно обратиться за подробной информацией об учебных программах, условиях поступления и подачи заявки на бюджет, степенях высшего образования. Чтобы учиться на дневной форме и получать стипендию, можно подать заявку на сайте заведения.
Для беженцев из Украины университет периодически проводит онлайн-тренинги на английском языке с переводом на украинский.
На платформе Global Campus Freie Universität Berlin можно найти информацию о программах изучения культуры Германии и немецкого языка. Там можно пройти краткосрочное обучение на разных уровнях с помощью инновационных подходов.
Адрес: Kaiserswerther Str. 16-18, +49 30 838-1, +49 30 838-70000, info-service@fu-berlin.de .
Фото: В Берлинском университете можно получить гранты на обучение (facebook.com/freieuniversitaetberlin)
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Рейнско-Вестфальский технический университет
В этом университете льготы для украинских беженцев действуют в рамках программы "High Potential Student Grant". Можно обратиться за консультациями по обучению, полному или частичному финансированию, языковым курсам, бесплатному питанию и правовому статусу.
Украинцы могут получить гранты. Финансируются расходы на обучение, проживание, транспорт, плата за экзамены и затраты на интеграцию. Срок программы финансирования – до 30 месяцев.
Информация об условиях поступления размещена на сайте.
Адрес: Templergraben 55, +49 241 80 1, impressum@rwth-aachen.de.
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Бременский университет
В этом вузе также оказывают финансовую поддержку. Беженцам в университете предлагают присоединиться к Академии развития доступа к высшему образованию – HERE AHEAD. Подать заявку можно на сайте.
Основное внимание в обучении уделяется языковой и технической подготовке. Курсы немецкого предлагаются от уровня А2 до свободного владения C1. Слушатели курсов получают профессиональную подготовку для обучения в высших учебных заведениях Бремена и Бремерхафена.
Также абитуриенты могут посещать подготовительный колледж и подготовиться к сдаче вступительного экзамена.
Электронная почта: kinne@aheadbremen.de, +49 421 218-69681.
Фото: Студенты в Бременском университете (facebook.com/universitaetbremen)
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Гамбургский университет
Бесплатное обучение для беженцев из Украины в этом заведении предлагают следующие подразделения:
- юридический факультет;
- факультет экономики и социальных наук;
- медицинский факультет;
- педагогический факультет;
- гуманитарный факультет;
- факультет математики, информатики и естественных наук;
- факультет психологии и науки о движении;
- факультет бизнес-администрирования.
Для магистрантов и докторантов из Украины есть возможность пройти исследовательскую стажировку в рамках бесплатного переезда в Гамбургский университет.
Для поступления нужно пройти признание зарубежного аттестата об окончании школы. Также – подтверждение уровня немецкого языка минимум В2. Беженцы с уровнем B1 могут пройти языковые курсы.
На базе заведения работает Центр психологических консультаций, украинцам предоставляют бесплатные билеты на посещение библиотеки на 1 год.
Электронная почта: uhhhilft-ukraine@uni-hamburg.de, +49 40 42838-1807.
Фото: Поддержка Украины в Гамбургском университете (facebook.com/unihamburg/ UHH/Esfandiari )
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Ганноверский университет Лейбница
В университете предоставляется финансирование и языковые курсы. Для обучения нужно подтвердить языковой уровень и иметь переведенные украинские документы об образовании.
Для финансирования обучения следует подать заявку на получение BAföG в Центр занятости. Помощь будут выплачивать тем, кто проживает в Германии менее 15 месяцев. Стипендию можно получить через разные фонды. Крупнейшей организацией, выплачивающей стипендии беженцам и финансирующей международные обмены, считается DAAD. Также можно обращаться:
Другие стипендиальные программы:
Телефоны: +49 511 762-2020, +49 511 7620.
Напомним, мы писали, как украинцам поступить в университет в Польше.
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