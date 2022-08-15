Cпрощені правила. Чи можуть українці їхати до Таїланду цього року
Українські туроператори розробляють путівки для туристів на найближчу зиму
Умови в’їзду до Королівства Таїланд цього літа було значно спрощено.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-реліз від представництва Туристичного Управління Таїланду (ТАТ) в Україні.
Так, з 1 липня 2022 року для в'їзду до Таїланду більше не потрібно завчасно оформляти Thailand Pass. Тепер можна в'їхати або з сертифікатом про вакцинацію, або з ПЛР-тестом, зробленим не більш як за 72 години до в'їзду (підходить також антиген-тест).
"Крім того, у туристів більше не вимагатимуть обов'язкової страховки для лікування коронавірусу у розмірі $10000. Разом з тим, місцева влада все ж рекомендує мати при собі стандартну туристичну страховку", - йдеться у повідомленні.
За словами представника TAT в Україні, українські туроператори вже розробляють туристичні пакети в країну на зимовий сезон 2022-2023. Наразі пакети будуть укомплектовані програмами польотів із сусідніх з Україною європейських країн.
Фото: Бангкок, Таїланд (unsplash.com)
Українці можуть перебувати у Королівстві Таїланд строком до 30 днів без оформлення візи з можливістю продовження візиту на місці ще на 30 днів. Для більш довгострокового перебування в країні потрібно оформити візу.
Детальну інформацію про отримання візи та інші корисні поради щодо поїздок до Таїланду можна дізнатися:
- на сайті представництва ТАТ в Україні tourismthailand.com.ua;
- надіславши запит на електронну пошту: Office@tourismthailand.com.ua
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