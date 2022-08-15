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Cпрощені правила. Чи можуть українці їхати до Таїланду цього року

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Понеділок 15 серпня 2022 13:02
Cпрощені правила. Чи можуть українці їхати до Таїланду цього року Фото: Пхіпхі, острови ползизу узбережжя Таїланду (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Українські туроператори розробляють путівки для туристів на найближчу зиму

Умови в’їзду до Королівства Таїланд цього літа було значно спрощено.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-реліз від представництва Туристичного Управління Таїланду (ТАТ) в Україні.

Так, з 1 липня 2022 року для в'їзду до Таїланду більше не потрібно завчасно оформляти Thailand Pass. Тепер можна в'їхати або з сертифікатом про вакцинацію, або з ПЛР-тестом, зробленим не більш як за 72 години до в'їзду (підходить також антиген-тест).

"Крім того, у туристів більше не вимагатимуть обов'язкової страховки для лікування коронавірусу у розмірі $10000. Разом з тим, місцева влада все ж рекомендує мати при собі стандартну туристичну страховку", - йдеться у повідомленні.

За словами представника TAT в Україні, українські туроператори вже розробляють туристичні пакети в країну на зимовий сезон 2022-2023. Наразі пакети будуть укомплектовані програмами польотів із сусідніх з Україною європейських країн.

Cпрощені правила. Чи можуть українці їхати до Таїланду цього року

Фото: Бангкок, Таїланд (unsplash.com)

Українці можуть перебувати у Королівстві Таїланд строком до 30 днів без оформлення візи з можливістю продовження візиту на місці ще на 30 днів. Для більш довгострокового перебування в країні потрібно оформити візу.

Детальну інформацію про отримання візи та інші корисні поради щодо поїздок до Таїланду можна дізнатися:

Нещодавно українцям пояснили, які нові правила перебування вводяться для них у Франції і як можна зберегти отримувані ними виплати.

Також були названі найкращі міста світу для життя у 2022 році.

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