Унікальні знахідки та природа півострова. На Черкащині з’явиться новий туристичний маршрут: що про нього відомо

Маршрут прокладуть територією Трахтемирівського півострова

До кінця цього року територією Трахтемирівського півострова на Черкащині прокладуть новий туристичний маршрут. Він з’єднає села Григорівка і Бучак.

Про це повідомляють на сторінці Державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" у Facebook.

"Маршрут проходитиме надзвичайно мальовничою місцевістю вздовж Дніпра, де розташована низка археологічних пам’яток, які належать заповіднику. Це дасть можливість запропонувати відвідувачам нову цікаву екскурсію, яка охоплюватиме історичний період у 3 тисячі років – від епохи бронзи, скіфів та Зарубинецької культури до формування Русі, а потім і української державності. На основі історичного матеріалу за цим маршрутом буде створено 4 віртуальних екскурсії для сайту заповідника", – зазначають у повідомленні.

Новий музей: де він розташується

Окремий проект Трахтемирівського заповідника "Віднайдення майбутнього" передбачає створення краєзнавчого музею в одній зі старих хат у селі Бучак.

"Новий музейний заклад представить багатство історико-культурної спадщини, природи та історично значущого ландшафту Бучака та околиць, які є південною частиною Трахтемирівського півострова і зберегли пам’ятки усіх основних епох, що складають українську історію, а також пов’язані з низкою важливих подій та особистостей ХХ століття", – йдеться у проєктній заявці.

Також торік у ДІКЗ "Трахтемирів" створили 3D-модель ландшафту Трахтемирівського півострова з фіксацією відомих станом на сьогодні та виявлених пам’яток археології та природи.

Фото: Озеро Бучак (uk.wikipedia.org)

Трахтемирів — село у Черкаській області, підпорядковане Бобрицькій сільській громаді. У минулому — місто та столиця гетьманів та колишня козацька резиденція. До Трахтемирова належали літописні поселення Заруб та Монастирок. Сьогодні вони затоплені Канівським водосховищем.

Регіональний ландшафтний парк "Трахтемирів", що розташовується у межах Трахтемирівського півострова (Черкаська та Київська області), займає площу у 10711,2 га. Це унікальний за геологічною будовою район, що характеризується значною піднятістю горбистої поверхні та утворенням ярів на правобережжі Дніпра.

"Доріг між сусідніми селами немає, але маршрут має стати популярним"

Ці затишні заповідні місця відрізняє мальовнича природа, а неподалік від Трахтемирова є Бучак - село із надзвичайно красивими видами на однойменне озеро, на могутній Дніпро, каже в коментарі РБК-Україна мандрівниця, автор сайту "Архітектурні та природні пам'ятники України" Анна Вольф.

Неподалік від Бучака розташоване й "жіноче місце сили" - Бабина гора. Ці місця неодноразово через свою мальовничість ставали кінознімальним майданчиком, додає Анна Вольф. Вона прогнозує, що у разі створення маршруту з'явиться можливість популяризувати ці місця серед широкого загалу туристів.

Відео: Трахтемирівський півострів (youtube.com/Ukraїner)

"Там дуже гарна природа. Існують такі місця - для себе, в них пізнаєш своє внутрішнє "я", маєш час на роздуми. Трахтемирівський півострів - заповідник, Бучак, Григорівка - саме з таких місць.

Вартує зауважити, що в Григорівці зберігся й старий дерев'яний вітряк, а ще вартує прогулятися і віднайти легендарну Рожену криницю. Вода з неї, як кажуть, заліковує різноманітні рани та цілюще діє на жінок, які хочуть народити дитину. Отже, якби зробили хоча б промаркований маршрут, облаштовані ділянки для туристів, скромну інфраструктуру, яка б мінімально втручалася у природу, було б справді круто", - каже Анна Вольф.

Раніше повідомлялося, що через чотири області в Україні пройде великий туристичний маршрут.

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