RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уникальные цветы. На Закарпатье начинает цвести знаменитая Долина нарциссов

Фото: Долина нарциссов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Закарпатье начинается цветение Долины нарциссов, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Сейчас там раскрылось 10% цветов.

Массовое цветение ожидают на майские праздники, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу Карпатского биосферного заповедника.

"Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника начала свое цветение. Уже появились одиночные цветы (около 10%). Массовое цветение ожидается на майские праздники, если погода будет способствовать", – сообщают специалисты заповедника.

На территории идет подготовка к началу туристического сезона: отремонтированы две площадки, при въезде заменили входные мостики, а вместо конструкции "Вас приветствует Долина нарциссов" установили современный указатель.

"Для того чтобы туристам было интереснее, на территории Долины в этом году также будут буйволы", – сообщил "Карпатскому объективу" начальник ПНДВ "Долина нарциссов" Александр Навроцкий.

В прошлом году локацию посетили около 3000 гостей.

"Долина нарциссов" находится в урочище Киреши в Хустском районе (близ города Хуст). На площади 257 га произрастает более 400 сортов растений, многие виды занесены в Красную книгу.

Фото: Долина нарциссов 28 апреля 2023 (facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

В урочище можно увидеть уникальные дикие горные нарциссы, нигде больше в Европе не сохранившиеся. По объяснениям ученых, в ледниковый период с гор сполз огромный кусок земли вместе с растениями, которые стали уникальной флорой этой долины. Хотя дикие нарциссы похожи на садовые, их цветки большего размера и могут достигать в диаметре 10 см.

Вход в "Долину нарциссов": 30 грн.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 067 300 66 00.

Напомним, мы писали, что в Закарпатье зацвела старейшая сакура области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьТуризм