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Украинцам в Польше отменяют статус UKR: объяснение посольства

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, все чаще обнаруживают, что он аннулирован. Обычно потеря статуса UKR обнаруживается при обращении в местные учреждения или при возвращении в Польшу.

Что делать в таких случаях украинцам и какое может быть основание для аннуляции статуса, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Украинцам, которые обнаружили, что без причин имеют отмененный статус временной защиты, часто отвечают, что это произошло из-за сбоя в программе. В таком случае советуют обратиться в местные органы власти (ужонд) для его возобновления.

"Единственным основанием для отмены статуса UKR (PESEL) является статья 11 пункт 2 "Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", если лицо выезжает с территории Республики Польша на срок свыше 1 месяца", – объясняют в украинском посольстве.

Все другие основания для отмены такого статуса неправомерны, отмечают в ведомстве.

"В случае, если лишение статуса имело место, рекомендуем гражданам Украины обращаться в местные администрации (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), которые занимаются изданием PESEL с просьбой о его восстановлении", – советуют украинцам.

Фото: Украинские беженцы в Перемышле в Польше (gettyimages.com)

Если администрация отказывается сделать это или направляет в Пограничную службу (Straż Graniczna), можно обращаться в региональные управления по делам иностранцев (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), или в Управление по делам иностранцев в Варшаве.

Для выяснения вопроса можно звонить по горячим линиям:

  • Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego в Варшаве: +48 (22) 695 67 73;
  • Управление по делам иностранцев в городе Варшава: +48 47 721 75 75.

Кстати, вместе с отменой статуса UKR украинцы теряют льготы и право на социальные выплаты. Самостоятельно проверить свой статус в реестре PESEL можно по ссылке.

Напомним, мы писали, что в Польше будут проверять жилье и штрафовать на сотни злотых.

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