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Украинцам в Ирландии отменяют бесплатную услугу: какую именно

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 3 января украинские беженцы в Ирландии должны будут платить за питание, иначе им грозит выселение из бесплатного жилья.

Украинцы, проживающие в отелях и других обслуживаемых помещениях, должны платить за питание 10 евро в день, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

До сих пор эти расходы покрывал Департамент интеграции. Правительство недавно приняло решение ослабить нагрузку на государственную систему размещения беженцев.

По новой схеме беженцы, не имеющие возможности самообслуживания, будут обязаны вносить оплату за питание в отелях, даже если они намерены питаться в другом месте. Если беженец откажется внести свой вклад, это будет рассматриваться как отказ от предложения размещения, и его попросят уйти.

Такая политика будет применяться только к тем, кто проживает в отелях типа "постель и завтрак" и гостевым домам. Схему будут вводить поэтапно. Взнос покрывает завтрак, обед и ужин и должен быть оплачен заранее. Сумма для взрослых будет составлять 10 евро в день, а для детей – 5 евро.

Фото: Дублин в Ирландии (unsplash.com/gregory-dalleau)

Государство также прекращает оплату услуг прачечной и размещения домашних животных для проживающих в отелях, но услуги по уборке помещений по-прежнему будут покрываться.

Согласно новым правилам, беженцам из Украины предлагается только один вариант размещения. Если они отказываются, то должны искать жилье самостоятельно.

В Ирландии статус получателей временной защиты в рамках общеевропейской схемы около получили 70 000 украинцев. По данным департамента, 46 тысяч из них живут в служебных помещениях.

Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.

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Ирландияжилье для переселенцев