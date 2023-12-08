Украинцев в Ирландии поселят в известном историческом здании: детали

Жилье для украинских беженцев в Ирландии все чаще предоставляют в исторических зданиях. В ближайшее время украинцев должны заселить в еще один такой объект – бывший монастырь в городе Килларни.

Крышу над головой в здании середины 19 века получат около 100 бежавших от войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

Бывший женский монастырь превращают в центр для украинских беженцев. Здание в начале года было выкуплено за 3 млн евро. Сейчас в ней продолжаются строительные работы.

В трехэтажном здании монастыря с часовней есть 26 спален, гостиная, столовая, кухня, вспомогательные помещения.

В последние недели местные жители протестовали против открытия нового центра для беженцев из разных стран в другом месте города. В качестве аргумента звучало, что город Килларни уже переполнен людьми, которые ищут убежища.

В Департаменте интеграции сообщили, что получили предложение о размещении украинцев со временной защитой в здании бывшего монастыря. Точная дата заселения туда украинцев пока неизвестна.

Ирландия сейчас принимает более 99 730 человек, ищущих убежище. Из них 73735 людей – украинцы со временной защитой, почти 26 тысяч – беженцы из других стран, которые просят международную защиту.

Правительство Ирландии планирует размещать тысячи украинских беженцев в модульных домах, построенных частными застройщиками. Это будет первый шаг к переселению украинцев из гостиниц в долгосрочное жилье.

Ирландия продолжает находить варианты размещения украинских беженцев, несмотря на кризис жилья в стране. Один из таких – исторический дом на 58 спален в графстве Оффали.

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