Украинцев в Эстонии могут попросить вернуть деньги за курсы языка: причины

Министерство культуры Эстонии предложило выставлять счет беженцам, которые прервали изучение эстонского языка без уважительной причины. План чиновников касается и украинцев со временной защитой.

Цель нового постановления – мотивировать беженцев успешно оканчивать бесплатные языковые курсы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на postimees.ee.

Между тем, в министерстве надеются, что требовать деньги назад не придется. Чиновники сообщили, что курсы эстонского языка начального уровня уже успешно окончили 5500 получателей временной защиты.

"Мы надеемся, что возвращаемая государству сумма составит 0 евро, поскольку цель нового постановления – мотивировать получателей международной, в том числе временной защиты, успешно оканчивать бесплатные курсы эстонского языка", – сообщила глава отдела культурного разнообразия министерства Ольга Сытник.

По состоянию на 24 июля 2023 года 5554 беженца из Украины успешно его окончили бесплатные курсы эстонского языка уровня А1. 2519 человек еще продолжают обучение, а 894 человека зарегистрировались на новые курсы.

"Если министерству все же придется требовать деньги с беженцев, возвращенные суммы отправятся в госбюджет", – добавила чиновница.

На данный момент временную защиту в Эстонии получили 23 тысячи взрослых. Из них 13 тысячам еще не предложили языковое обучение.

Тем временем, украинцев в Литве не будут проверять на знание языка. Об обязательном экзамене ранее заявляли в языковой инспекции.

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