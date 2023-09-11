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Истекает срок. Что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

До 30 сентября истекает срок для личного продления визы временной защиты украинцев, предварительно регистрировавшихся онлайн. Это позволит продлить действие защиты до 31 марта 2024 года.

В то же время, до конца месяца необходимо продлить и медицинскую страховку, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Украинцы, подавшие онлайн-заявку на продление временной защиты на портале МВД Чехии, имеют продленную защиту до 30 сентября 2023 года. До окончания этого срока необходимо лично прийти в приемное отделение OAMP МВД ЧР (Департамент убежища и миграционной политики) или КАСPU (Краевой центр помощи Украине), чтобы действие статуса продлили до 31 марта 2024 года.

После получения визовой наклейки следует продлить и медицинскую страховку, которую нужно предъявлять во время визитов к врачу. Большинство украинцев застрахованы в компании VZP. Там опубликовали листовки с базовой информацией.

Украинцам следует подать заявление в свою страховую компанию для получения новой "заменной карты медицинского страхования". Заявление на выдачу новой карты VZP можно подать онлайн. Это можно сделать не раньше, чем пройдет 5 рабочих дней после продления временной защиты в отделении OAMP МВД Чехии или KACPU.

У тех, кто еще не посетил отделение страховой компании, сейчас действует только продленное страхование онлайн, которое завершится 30 сентября. Поэтому до конца месяца необходимо явиться лично в ближайшее отделение страховой компании, в которой застрахован беженец. Там нужно получить оригинал страхового полиса, который будет действителен до 31 марта 2024 года.

Фото: Регистрация украинских беженцев в Чехии (gettуimages.com)

Впрочем, украинцы после 150 дней с момента получения временной защиты в Чехии не имеют права на оплачиваемое государством страхование. Это касается беженцев 18-65 лет.

После этого срока необходимо обратиться в страховую компанию и сообщить, как в дальнейшем будет оплачиваться страховка. Человек может сам платить минимальные взносы 2336 чешских крон (3784 грн) в месяц. Или при трудоустройстве страховку оплачивает работодатель. Если человек систематически ухаживает за несовершеннолетними детьми, медицинскую страховку оплатит государство.

Напомним, мы писали, что в Эстонии изменят условия временной защиты украинцев.

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