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Украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами: когда именно

Фото: Поезд RegioJet (facebook.com/regiojet)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская частная железнодорожная компания RegioJet планирует запустить два прямых поезда между Киевом и городами Германии. Запуск рейсов может произойти в 2024 году.

О предстоящих маршрутах рассказал основатель перевозчика Радим Янчура, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Forbes Украина.

Запуск прямых поездов по маршрутам Киев – Берлин и Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден намечен на 2024 год. Запуск планируется в партнерстве с "Укрзализныцей".

"Наши ожидания по этому проекту очень оптимистичны, поскольку в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию", – отметил основатель чешской компании.

До конца 2024 года RegioJet планирует увеличить долю украинского направления, пассажиропоток должен возрасти в три раза – до 500 тысяч пассажиров.

Сейчас поездом RegioJet пассажиры ездят из Праги в польский Перемышль, где пассажиры пересаживаются с поезда "Укрзализныци". Каждый день им ездят до 500 пассажиров. Компания планирует добавить еще один поезд, чтобы перевозить до 800 пассажиров.

Помимо немецких маршрутов, чешский перевозчик планирует запустить рейс Прага – Чоп. Это будет продолжение маршрута Прага – Кошице (Словакия). Новый поезд могут запустить уже в 2023 году.

В перспективе этим поездом можно будет доехать до Мукачево – для этого компания RegioJet готова электрифицировать участок узкой европейской колеи стандарта 1435 мм от Чопа до Мукачево.

Также перевозчик хочет получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области. Там RegioJet планирует построить пассажирскую платформу и пешеходный мост.

Напомним, мы писали, что из Праги в Ужгород планируют запустить прямой поезд.

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