Уезжают тысячи. В стране ЕС украинцы массово отказываются от временной защиты

Число украинских беженцев в Португалии продолжает сокращаться. По данным португальской Службы по делам иностранцев и границ, за последние два месяца страну покинули около 4000 человек.

Куда и почему украинцы едут из Португалии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на theportugalnews.com.

Сейчас статус временной защиты есть у 56 528 украинсикх беженцев. В начале мая Служба по делам иностранцев и границ сообщала, що заявки на отмену временной защиты подали около 2000 украинцев. В течение месяца статус аннулировали еще 1663 украинцам.

Кроме того, некоторые беженцы не продлевают защиту по истечении года действия статуса.

В мае президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха заявил, что многие украинцы, особенно женщины и дети, вернулись в Украину.

Но также были случаи, когда люди покидают Португалию из-за трудностей с поиском жилья, высокой стоимости аренды или предпочитают уезжать в другие страны – например, в Германию и Швейцарию в поисках лучших условий жизни.

С начала войны Португалия предоставила защиту более 58 тысячам беженцев, из них 14 249 детей.

Большая часть поселились в Лиссабоне – 11 096 человек. Также много статусов временной защиты выдали в городах Кашкайш (3 845), Порту (2 683), Синтра (1 952) и Албуфейра (1 465).

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют вернуться из Польши домой.

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