Украинцы готовы возвращаться домой из Европы для восстановления страны, – эксперты

Страны ЕС соревнуются за привлечение украинских работников Украинцы, приезжающие в страны ЕС после вторжения России, могут восполнить значительные пробелы на национальных рынках труда. Но работодатели заявляют, что многие украинцы уже готовы возвращаться домой, чтобы отстраивать страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euraсtiv.

Беженцы из Польши и Чехии уезжают работать в другие страны

Около 4,8 млн человек из Украины получили временную защиту в ЕС: она предоставляет им доступ к рынкам труда стран ЕС. Кроме того, в Европе до вторжения РФ было около 1,5 миллионов украинцев. Большой приток людей из Украины рассматривался как огромная возможность для государств, сейчас сталкивающихся с нехваткой рабочей силы, пишет издание. Особенно такая ситуация возникла в Польше, Словакии и Чехии.

"Поток беженцев из Украины после 24 февраля 2022 года, безусловно, стал шансом восполнить кадровые пробелы для компаний, пытающихся найти работников с соответствующими компетенциями", – отметила Надежда Куртиева, старший специалист по трудоустройству бизнес-группы Polish Confederation Lewiatan.

Большинство беженцев трудоустроились в сферах производства, общепита, услуг, ИТ и связи. Украинских работников – как вновь прибывших, так и приехавших в страну до войны – ценят польские компании.

"Проблема, однако, может состоять в том, что Польша также должна конкурировать за украинских работников с другими странами ЕС, такими как Германия", – сказал Шимон Витковский, эксперт Департамента права и законодательства Польского союза предпринимателей и работодателей (ZPP), сказал.

В Словакии тоже говорят, что украинцы переезжают от них в другие страны. По словам Катарины Тешли, PR-менеджера портала трудоустройства Kariéra.sk, украинцы помогли словацкому рынку труда, заполнив рабочие места, которые не были интересны словакам. Это особенно ощутимо в секторе гостинично-ресторанного бизнеса, где компании боролись с нехваткой работников после пандемии.

Фото: Украинцы часто переезжают из Чехии, Польши и Словакии в поисках более высоких зарплат (unsplash.com)

Также украинцы нашли работу в логистике, строительстве или производстве. Но более квалифицированные работники часто не остаются в Словакии, а только проезжают через страну в поисках карьеры в западных странах ЕС.

Украинцы могут работать только там, где подали документы на получение статуса временной защиты, и не должны уезжать в другую страну, но на самом деле ситуация другая. По словам Зузаны Румиз из ManpowerGroup Slovakia, украинцы в основном выезжают в Германию, где также не хватает работников на производстве или строительстве.

Важно восстанавливать Украину и развивать экономику после войны

При этом не все страны озабочены потенциальной потерей украинской рабочей силы. На общем уровне беженцы из Украины не являются ответом на нехватку рабочей силы в Финляндии, заявили в Министерстве экономики и занятости Финляндии, признав, что их вклад был большим подспорьем для многих компаний. Возможное возвращение украинцев домой пока не является проблемой для работодателей, сообщили в министерстве.

Экономикам стран ЕС помогает пребывание украинцев, но важно, чтобы они также помогали своей стране, пострадавшей от войны, говорят эксперты.

По словам европейских работодателей, многие украинцы уже хотят возвращаться домой, чтобы восстанавливать страну. Во многих государствах, приютивших украинцев, ожидают, что немало беженцев вернутся домой и присоединятся к украинскому рынку труда, чтобы восстанавливать экономику, пострадавшую от войны. Это крайне важно для государства, истощенного войной.

Отметим, далеко не всюду в ЕС украинцам предлагают квалифицированный труд по их специальности. Украинский блогер Наталья Будянская проработала в Словакии на низкооплачиваемой работе и вернулась домой. О своем опыте она рассказала РБК-Украина.

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