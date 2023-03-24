Украинских детей в Польше обяжут посещать школы: детали

В Польше могут ввести обязательное посещение школ для детей-беженцев, которые учатся дистанционно. Такие планы озвучил Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

Такой механизм может быть введен, если война будет продолжаться, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

По данным Минобразования Польши, в школах страны обучается около 187 тысяч украинских детей. По подсчетам, еще 200-300 тысяч детей из Украины учатся дистанционно в украинских школах и остаются вне польской системы образования. Такой подход в условиях войны рассматривается как временный.

"Если такая ситуация длится два, три месяца или пять, то она не изменит много, однако если так будет продолжаться и дальше, мы должны будем ввести определенный механизм обучения, даже если эти дети не будут изъявлять желания посещать школы в Польше. Мы не можем позволить, чтобы несколько сотен тысяч детей из Украины были вне системы образования в течение года, двух или трех", – отметил министр.



Пшемислав Чарнек добавил, что проблему образования украинских беженцев уже обсуждал с представителями ООН и, возможно, потребуется поддержка международных организаций, чтобы вовлечь украинских детей в процесс образования в Польше.

Фото: Украинские дети в Польше (gettyimages.com)

Вероятной датой введения школьной обязанности для учащихся-беженцев министр назвал 1 сентября 2023 года.

На сегодняшний день дети, дистанционно обучающиеся в школах в системе образования Украины, не подлежат обязательной дошкольной подготовке и школьному образованию по польскому законодательству.

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