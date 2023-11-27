Украинские беженцы выезжают из Румынии: в чем причины

Украинские беженцы все больше выезжают из Румынии и возвращаются в Украину. Отток людей начался с мая и ускорился осенью.

Что побуждает беженцев выезжать и с какими проблемами сталкиваются украинцы в Румынии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на hotnews.ro и newspascani.com.

На днях группа украинских беженцев митинговала перед Министерством финансов Румынии с жалобами на задержку социальных выплат с июня. Если до мая деньги за размещение и питание начислялись владельцам жилья, то с тех пор – напрямую украинским беженцам. Но при условии, что они ищут работу и регистрируют детей в румынские школы.

"Я работаю легально, но моей зарплаты хватает только на еду, а не на аренду. Я выполнила условия правительства", – озвучила проблему одна из украинок.

Беженцы также жаловались на отношение к детям в школах. Украинские ученики не понимают румынский язык, но программу для них не адаптируют и на уроках им никто не помогает.

В то же время в городе Яссы недалеко от границы с Украиной отмечают, что отток украинских беженцев растет накануне зимы. В частности, в июне в школы города были зачислены 210 украинцев, что было одним из условий получения выплат 2000 леев в месяц (402 евро). В начале ноября число украинских детей составляло 96 человек.

Дети, знающие румынский язык, посещают уроки. Но многие семьи выехали в Украину, потому что в их школе вернулись к очному обучению.

По информации общественных организаций, в Румынии остаются семьи, которые уже адаптировались в стране. Но много людей уехали из-за того, что не справились с финансовыми проблемами.

"Многие выехали из-за дороговизны счетов, а из-за приближения холодов эти расходы только растут. В Украине у них еще есть родственники, у которых можно жить, а здесь нужно платить за коммунальные услуги, аренду и еду, как любому румынскому арендатору", – объяснил представитель местной ячейки Каритас Раду Гузум.

Координатор Социального центра для семей из Украины Лучиан Григореску рассказал, что в Яссах осталась часть беженцев, которыми занимается организация, но остальные вернулись в Украину – как из-за нехватки денег, так и из-за страха за образование детей.

Напомним, мы писали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Больше всего в сентябре уезжали из Чехии, Франции, Польши.

Также мы рассказывали, почему украинские беженцы уезжают из Канады. Люди жалуются на большие расходы и сложности с работой.

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