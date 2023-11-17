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"Жизнь тяжелая". Почему украинские беженцы выезжают из Канады

Пятница 17 ноября 2023 15:57
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"Жизнь тяжелая". Почему украинские беженцы выезжают из Канады Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Канаду по программе CUAET прибыли более 200 тысяч украинских граждан. Некоторые беженцы со временем решают уехать из этой страны.

Что побуждает украинцев покидать Канаду, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на bloomberg.com.

Жизнь в Канаде настолько дорогая, что некоторые украинские беженцы уезжают. Проблемами для новоприбывших становится высокая стоимость жилья и неполная занятость.

Сотрудник Украинско-канадской социальной службы в Торонто Андрей Завьялов рассказал, что знает по меньшей мере 15 украинцев, которые вернулись на родину с начала войны. Хотя причины выезда разные, чаще всего украинцы жалуются на большие расходы.

"Человек не в состоянии найти деньги, но ему нужно платить за очень высокую аренду, продукты. Такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег, возвращаются в Украину, где все знакомо", – пояснил он.

По данным исследовательской компании Urbanation, средняя стоимость аренды в Канаде в сентябре достигла рекордных 2149 канадских долларов (1567 долларов США) – на 11% больше, чем в прошлом году. В Торонто средняя цена аренды жилья – 2614 канадских долларов (1906 долларов США), что почти равняется минимальной зарплате до налогообложения при полной занятости.

Остальные затраты также растут. В сентябре цены на продукты выросли на 5,8% за год, а цена газа – на 7,5%.

Украинец Алексей Мартыненко переехал в Канаду после того, как истек срок действия его рабочей визы в Европе. Он живет в Торонто и работает поваром в двух местах без выходных, чтобы оплатить счета. За аренду комнаты украинец платит 1000 канадских долларов (730 долларов США), около 180 долларов приходится тратить на оплату телефона и проезд в общественном транспорте, почти 300 долларов США идет на продукты.

Мужчина пожаловался, что жизнь в Канаде для него тяжелая, он очень устает, поэтому хочет вернуться в Европу.

&quot;Жизнь тяжелая&quot;. Почему украинские беженцы выезжают из КанадыФото: Большинству украинцев Канада нравится (gettyimages.com)

Украинка Анна-Мария Ляховецкая переехала в Канаду 7 месяцев назад. Она планирует вернуться в Украину, когда это станет безопасно.

"Жить здесь дорого. Но я хочу вернуться также, чтобы помогать своей стране", – объяснила 17-летняя девушка.

Впрочем, большинство украинцев стремятся остаться в стране. По словам Андрея Завьялова, люди, с которыми он общался, выразили восхищение Канадой. Решение вернуться в Украину или остаться в Канаде, кроме расходов, также зависит от близости к зоне боевых действий и безопасности.

Напомним, мы писали, что побуждает украинских беженцев возвращаться из-за границы. Международная организация по миграции опросила украинцев, которые ехали в Украину через границу с Молдовой.

Также мы сообщали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Больше всего в сентябре уезжали из Чехии, Франции, Польши.

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