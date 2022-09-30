Украинские беженки заявляют об эксплуатации в Европе: где именно

Украинкам недоплачивают и заставляют работать за жилье

Украинские беженки стали заявлять о случаях эксплуатации в странах Европы, когда условия труда нарушали действующее законодательство.

Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DER SPIEGEL, который пообщался с десятками наших беженцев и поддерживал с ними связь в течение нескольких недель.

"Во всех случаях нарушалось действующее законодательство"

Издание приводит три истории, когда растерянные беженки из Украины попали в руки недобросовестных бизнесменов.

Отмечается, что во всех этих случаях условия труда женщин нарушали действующее законодательство. Нередко на украинок оказывалось давление, чтобы заставить их завершить свою работу. В некоторых случаях ситуации, с которыми они сталкивались, были сродни торговле людьми.

"Опыт этих женщин показывает, что в некоторых регионах Европы безжалостные бизнесмены стремились извлечь выгоду из кризиса. Они пользуются беспомощными украинками и превращают их жизнь в ад", - говорится в статье.

Никто еще точно не знает, сколько украинских беженцев оказались в таких условиях эксплуатации, но сообщения самих женщин указывают на то, что проблема немаловажная.

Фото: Беженок в Европе могут обмануть с условиями трудоустройства (gettyimages.com)

Койко-место в промзоне и обман с зарплатой на заводе

Одна из тех, кто рассказал свою историю – Анжелика Ларионова из Мариуполя, которая согласилась назвать свое настоящее имя. В своем городе она работала учительницей игры на фортепиано.

Недалеко от городка Чадцы на севере Словакии ей дали работу по сбору автомобильных деталей на заводе, где обещали платить 4,5 евро в час. Но в контракте было указано только 37 евро в неделю. Жилье дали в промзоне – в ветхом здании с заколоченными окнами, где в комнатах на пятерых было 3 кровати. Анжелика находила в постели следы пребывания других людей, запрещала своей дочери самой ходить в общий санузел.

Изначально украинка ехала работать на сыроварне, но украинка Диана, которая встретила беженцев в Словакии, сказала, что тех вакансий уже нет и единственный вариант – завод и промзона. Со временем Анжелика ушла, но в тех условиях осталось еще немало украинцев. Многие из них даже не смогли прочитать, что было написано в их контрактах.

Деньги за размещение беженцев забирали посредники

История жительницы Мариуполя показала, что "посредники" в Словакии забирали себе деньги, которые правительство выделяло на беженцев из Украины – 10 евро в день для Ларионовой и ее дочери — больше, чем она могла бы получать в день на своей работе по контракту. Это подтвердили словацкие чиновники.

В кадровом агентстве сказали, что не знают о проблемах с жильем, а некоторые беженцы у них работают несколько часов в неделю.

Согласно австрийскому исследованию, почти 90% украинских женщин, бежавших из страны, надеялись получить работу в ЕС. В социальных сетях есть тысячи предложений о работе, предназначенных для украинок.

Фото: Прибытие украинских беженцев в Словакию (gettyimages.com)

Еще до войны украинцев эксплуатировали в ЕС, они работали на стройках или в полях, часто без контракта. С 2002 по 2021 год Международная организация по миграции выявила 18480 украинских жертв торговли людьми, треть из них были жертвы сексуальной эксплуатации.

С началом войны, когда пункты приема беженцев только обустраивались, на приграничных вокзалах "охотились" на украинских женщин. Об этом заявил Кароль Вильчинский, глава польской организация помощи беженцам Salam Lab. Он видел несколько мужчин в Кракове, которые предлагали женщинам бесплатное жилье и уезжали с ними.

Истории других украинок: теплицы до изнеможения и ремонты в отеле

Украинка Вика из одной из западных областей Украины в первые дни войны села в машину украинца, который пообещал ей сезонную работу в Словакии. Она оказалась в теплице на сборе помидоров на юге стране – на работе без контракта. На встречу с журналистами девушка пришла с красной сыпью на коже и покрасневшими глазами – аллергией на помидоры.

В теплице ей приходилось собирать урожай на высоте 3 метров над землей, где особенно высокие температуры. Ей уменьшали почасовую оплату и сдвигали начало рабочего дня. Спустя несколько недель девушка не выдержала и вернулась домой.

Фото: Работа для беженок в Европе в теплицах и отелях (коллаж РБК-Украина)

Другие беженки 18-летние Карина и Настя были вынуждены помогать в ремонте отеля в немецкой земле Нижняя Саксония в Германии, при этом вообще не получая никакой оплаты.

Они бежали из Харькова в середине марта. Знакомый помог им найти работу на уборке номеров отеля в Бад-Пирмонте, где им пообещали зарплату по 1200 евро.

По их словам, им не заплатили ни цента. Девушкам пришлось ремонтировать комнаты, таскать шкафы,чистить душевые и ванны. С самого начала их заставили подписать договор на аренду комнаты в городе за 440 евро. Но жили они в отеле. Их кормили макаронами и картошкой и предостерегали от общения с местными людьми. Потом и вовсе сказали, что работать они будут, чтобы оплатить свое проживание и еду.

Хозяйка отеля потом заявила, что только принимала украинских беженцев, которые нуждались в помощи. Позже девушки с помощью Красного Креста официально зарегистрировались и получили квартиру, которую оплачивают местные власти.

Напомним, мы писали, как устроена помощь украинцам в Германии.