Украинская туристка после инсульта оказалась в "ловушке" в Египте: детали

Украинка Алина Бай не может вывезти свою маму после инсульта из Египта, куда женщины прилетели на отдых в апреле. Для перевозки нужен спецсамолет и значительные средства.

Также больница выставила счет, на оплату которого нет средств, рассказала РБК-Украина сама туристка.

Первое в жизни путешествие обернулось несчастным случаем

Жительница Кривого Рога Алина Бай не планировала путешествия, но о поездке в Египет ее очень просила 83-летняя мать, ни разу не ездившая на отдых за границу. Женщина взяла отпуск в апреле, приобрела путевку на неделю в Шарм-эль-Шейх за 37 тыс. грн и оплатила страхование по двойному тарифу для матери.

"Мама была активная, на здоровье особо не жаловалась, лишь немного переволновалась недавно, когда мой сын с войны в отпуск приходил. В последнее время стала меня просить взять ее на отдых, потому что я много путешествовала, а она нет. Не могла дождаться этого путешествия", – рассказывает Алина.

Отдых должен был длиться с 12 по 19 апреля, но уже 14 апреля матери Алины Тамаре Подлубной стало плохо.

"В номере гостиницы она вставала с кровати и почувствовала, будто что-то "хрустнуло" в голове, словно пружина распрямилась. А через два часа вижу: сидит и руками бьет об постель. Скорая отвезла в международный госпиталь", –вспоминает туристка.

Женщине сделали МРТ и диагностировали кровоизлияние в мозг. Поскольку больница не сотрудничала со страховой компанией по полису туристки, счет в 1200 долларов пришлось оплачивать за свой счет.

На второй день мать Алины перевели в клинику "Sinai", которая сотрудничает со страховой компанией, но там сразу попросили 3000 долларов, чтобы ежедневно делать МРТ и так мониторить состояние женщины. На это туристка не согласилась.

Фото: Тамара Пидлубная на отдыхе (коллаж РБК-Украина)

Уже 17 апреля пациентку снова перевели в международный госпиталь (так называемую "пирамиду"). Как объяснили туристке, из-за того, что у "Sinai" не было необходимого специалиста и оборудования.

"Меня к ней пускали на два часа в день. Когда пришла – мама уже после операции на голове. Без согласования со мной. Сказали: не переживайте, мы ей жизнь спасли, гематому удалили. Я благодарна. В "Синае" говорили, что мама проживет 3-4 дня, если ничего не делать", – делится Алина.

Сейчас, по словам туристки, ее мама находится без сознания, у нее неподвижна правая половина тела. Но госпиталь готов дать разрешение на транспортировку домой.

Со страховой компанией возникли проблемы

Алина Бай просит помочь ей вывезти больную мать, чтобы продолжить лечение в украинской больнице.

По ее словам, она неоднократно обращалась к молдовскому туроператору и страховой компании, которые должны помогать в этой ситуации. Счет, который выставила клиника, только за первую неделю составил 20 тыс. евро.

"Обращалась и к консулу много раз, выслала копии паспортов, медицинских документов. Консул делал запрос к египетским властям, чтобы предоставили специальный самолет для медицинской транспортировки. Сказали, что не смогут нам помочь. Страховая тоже отказывается помогать", – жалуется украинка.

Фото: Скриншот счета из больницы за лечение туристки (предоставлено РБК-Украина)

Как поясняет РБК-Украина турагент Алеся Сырникова-Коптева, она утром дозвонилась страховой компании TRANSELIT, потому что Алине Бай не удалось это сделать накануне.

"Сообщила о страховом случае, но страховая активно не помогала. Мы перевезли женщину в больницу, где действовало страхование. На второй день туристка позвонила, что страховая отказывается сразу оплачивать, ей сказали собирать документы и что компенсируют расходы по возвращении в Украину. Это мотивируют тем, что якобы пациентка не в критическом состоянии, ее жизни ничего не угрожает, первая медицинская помощь была оказана", – возмущается она.

В страховой компании также в медицинских отчетах из больницы нашли запись о признаках более давнего инсульта.

"В договоре со страховой есть такой пункт, что они могут отказать оплачивать, если турист попал в больницу с хроническим заболеванием. Запросили выписку от семейного врача из Украины – у матери туристки ни приступов, ни жалоб раньше не было", – говорит Алеся Сырникова- Коптева.

Но там есть приписка, что в ситуации, когда есть угроза жизни, никакие ограничения не действуют, добавляет она.

"То есть страховая должна это все возместить и помочь. Но они обе вписаны в полис, и на каждую выделяется 10 тысяч долларов на покрытие страхового случая", – говорит турагент.

Она говорит, что постоянно общалась с туроператором Toco Tour и страховой компанией. Там требовали подтверждения, что туристку можно транспортировать.

"Сначала врачи говорили, что можно. Потом – что нельзя, потому что у них по рапортам тяжелое состояние, осложнения. Я нашла информацию о том, что гражданская авиация может перевозить таких тяжелых больных, в самолетах есть медицинские ноши, но надо получить разрешение из больницы в течение суток до перелета и найти на это деньги", – отмечает турагент.

Где туристке взять средства на перевозку матери, вопрос пока не решен. Турагент обращалась в разные фонды и к депутатам, но там помочь не смогли.

Напомним, мы писали, что Египет и Турция – традиционно самые популярные направления отдыха украинцев. Во время войны ситуация несколько изменилась.